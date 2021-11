Des correctifs souhaités sur la route 169 à Roberval après l’accident mortel

Selon la Sûreté du Québec (SQ), la conductrice Jessica Larouche-Gilbert, de Saint-Félicien, attendait pour tourner à gauche près du Refuge animal lorsque sa voiture a été emboutie par l’arrière. Son automobile a été projetée dans l’autre voie et a été percutée par un véhicule qui arrivait en sens inverse. Deux autres personnes ont aussi été blessées dans cette collision.

L’éblouissement du soleil pourrait être à l’origine de l’accident, selon la SQ.

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le maire de Roberval, Serge Bergeron, a mentionné que l’endroit était déjà sous la loupe. Il indique que des policiers de la SQ sont sur les lieux jeudi matin pour observer le comportement des automobilistes, prendre des mesures et sensibiliser les conducteurs.

L'accident s'est produit tout près du Refuge animal en haut de la côte du Cran. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Serge Bergeron rappelle que des correctifs ont déjà été apportés dans le passé pour la portion de route se situant dans la côte du Cran puisque plusieurs accidents s’y sont produits. L’éclairage avait notamment été amélioré et une double voie de dépassement aménagée.

Mais lorsqu’on roule vers Roberval, en même temps que le soleil se lève, Serge Bergeron reconnaît que les conducteurs sont facilement aveuglés. Il rappelle également qu’en haut de la côte du Cran, la voie double redevient simple, ce qui peut causer problème.

Si quelqu’un s’arrête pour tourner, avec l’aveuglement du soleil, on peut avoir le résultat d’hier. C’est malheureux. Pour le soleil, on ne peut rien faire, mais au niveau de la route, est-ce qu’il y a moyen d’apporter d’autres correctifs pour éviter ce genre d’accident? , se demande le maire de Roberval.

Un couloir central?

Il émet notamment l’idée de faire un couloir central pour tourner à gauche ou à droite, un peu comme celui aménagé sur la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

« N’y aurait-il pas lieu de prolonger la distance entre le haut de la côte et le moment où la voie redevient simple en élargissant et en aménageant un couloir qui permettrait aux gens de tourner à gauche ou à droite? » — Une citation de Serge Bergeron, maire de Roberval

Sans être ingénieur ou spécialisé dans le domaine, il croit que cette option pourrait être profitable pour tout le monde.

Si on est aveuglé par le soleil, si on est sécurisé dans une zone centrale, où ça peut voyager de chaque côté, on pourrait éviter ce genre d’accident , croit-il.

La MRC Domaine-du-Roy compte rencontrer le ministère des Transports pour discuter du problème une fois que les policiers auront terminé leur enquête et leurs analyses.