Curling : congestion monstre pour la troisième position chez les femmes

Cinq équipes du tableau féminin des essais olympiques qui se déroulent à Saskatoon sont au plus fort de la lutte pour la troisième et dernière place donnant accès à la ronde éliminatoire.

La Manitobaine Kerri Einarson et l’Ontarienne Krista McCarville ont une fiche de trois victoires et trois défaites tandis que les Albertaines Laura Walker et Casey Scheidegger ainsi que l’Ontarienne Jacqueline Harrison ont inscrit deux victoires et trois défaites.

Au sommet du classement, la Manitobaine Tracy Fleury a une fiche de cinq victoires en autant de rencontres tandis que Jennifer Jones a cinq victoires en six rencontres. Elle occupe le deuxième rang.

Gushue en avance

Le représentant de Terre-Neuve-Labrador, Brad Gushue, est en tête chez les hommes avec 5 victoires et une défaite.

Il est suivi par Brad Jacobs qui a perdu son unique match contre la formation de Brad Gushue. L’Ontarien a une fiche de quatre victoires en cinq rencontres.

L’Albertain Kevin Koe a rejoint la formation de Brad Jacobs au deuxième rang du classement après avoir battu le Manitobain Mike McEwen, mercredi soir, par la marque de 7 à 6.

Kevin Koe et Brad Jacobs s’affronteront cet après-midi.

Déception pour Homan et Dunstone

Championne en titre du tournoi des essais olympiques, l’Ontarienne Rachel Homan a connu un très mauvais départ, encaissant quatre revers au cours de ses cinq premières rencontres.

La seule équipe de la Saskatchewan, celle de Matt Dunstone, n’est plus dans le coup dans le tableau masculin.

Matt Dunstone a encaissé cinq défaites en début de tournoi. Mercredi soir, Dunstone et ses coéquipiers ont remporté un premier match contre l’équipe albertaine de Brendan Bottcher.

Quelques jours avant le tournoi, Matt Dunstone a dû faire un changement dans son équipe. Il a annoncé que son vice-capitaine, Braeden Moskowy, s’absentera du tournoi pour des raisons personnelles .

L’équipe masculine et l’équipe féminine qui seront sacrées championnes de la compétition obtiendront leur billet pour les Jeux olympiques de Pékin, en Chine, en février.