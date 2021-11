Deux adolescents de 12 ans portés disparus à Regina

Evelyn Head et King Shepherd ont tous les deux 12 ans.

Evelyn Head est une jeune femme autochtone mesurant environ 1 m 55 et pesant 45 kilos. Elle a les cheveux noirs, lisses, aux épaules et les yeux bruns. Elle porte des lunettes à monture noire. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portrait une veste à capuchon noir et blanc, un pantalon de sport noir et une tuque grise. Elle arbore aussi une cicatrice sur sa pommette droite, qui ressemble à un visage souriant.

King Shepherd est un jeune homme autochtone mesurant 1 m 65 et pesant environ 91 kilos. Il a les cheveux noirs, courts et les yeux bruns. Il a été vu pour la dernière fois portant un chandail à capuchon noir, un pantalon noir et une casquette noire.

La police de Regina n’a pas de photo des adolescents à diffuser pour le moment.

Evelyn Head et King Shepherd ont été vus pour la dernière fois vers 18 h mercredi, dans le secteur de la rue Angus, à Regina, à l’intersection de la 5e avenue. Ils auraient quitté la zone à pied.

Rien n’indique qu’Evelyn Head et le King Shepherd seraient blessés.

Toutefois, leur sécurité est considérée à risque en raison de leur âge.

Quiconque possède des renseignements qui pourraient aider la police à localiser Evelyn Head et King Shepherd, ou quiconque voit des personnes qui correspondent à leur description, est prié de communiquer avec le Service de police de Regina au 306-777-6500 ou avec Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477).