La pluie a cessé, mais les dégâts sont grands dans l’ouest de Terre-Neuve

L’autoroute pourrait être fermée pour une semaine

Dans une entrevue accordée à CBCCanadian Broadcasting Corporation jeudi matin, le ministre des Transports Elvis Loveless a indiqué qu'une semaine pourrait être nécessaire avant de pouvoir rétablir les liens entre les régions touchés et le reste de la province par l'autoroute Transcanadienne.

Cinq tronçons de l'autoroute Transcanadienne sont encore fermés jeudi, ce qui compromet l'accès des personnes et des marchandises au reste de la province. Photo : Service 511 de Terre-Neuve-et-Labrador

Il y a toujours cinq tronçons de l’autoroute qui sont impraticables. Quatre sont effondrés et une section est inondée.

Le député provincial de la région Andrew Parsons a expliqué que les services municipaux et d’incendie des communautés de la région continuent d’être sollicités. Des gens indiquent que leurs sous-sols, leurs chalets ou leurs roulottes sont inondés.

Par ailleurs, la route principale menant à la Péninsule de Port-au-Port, où se trouve une communauté francophone, est fermée à cause des inondations.

Marine Atlantique se tourne vers la liaison North Sydney-Argentia

La région est coupée du reste de la province et les traversées de Marine Atlantique entre North Sydney au Cap-Breton et Port-aux Basques sont encore annulées jeudi matin. L’entreprise n’a pas encore annulé ses traversées de l’après-midi et attend l’évaluation des dommages de la province.

Marine Atlantique a annoncé jeudi qu'elle prépare en contrepartie la reprise du traversier entre North Sydney et Argentia pour permettre de transporter les personnes et les marchandises. Le premier départ est prévu à 17 h jeudi. Le terminal Argentia est un service saisonnier qui est habituellement exploité entre juin et septembre.

Le trajet entre North Sydney et Argentia reprendra exceptionnellement à 17 h jeudi. Photo : Marine Atlantique

Marine Atlantique est un service de traversier essentiel et un élément vital de la chaîne d’approvisionnement nationale. Compte tenu des dommages importants causés au réseau routier provincial et de ses répercussions néfastes sur le mouvement des personnes et la chaîne d’approvisionnement, nous avons pris la décision sans précédent d’offrir temporairement le service au moyen de notre route Argentia. Nous sommes résolus à faire notre part pendant cette période difficile , a déclaré le président et chef de la direction Murray Hupman.

Le traversier de Marine Atlantique est immobilisé depuis mardi à Port-aux-Basques. Photo : Radio-Canada

Plusieurs passagers utilisent le service pour atteindre Terre-Neuve, mais ce c'est surtout l’immobilisation de camions qui pose problème. Plusieurs camionneurs, qui transportent des denrées alimentaires, sont coincés depuis mardi au Cap-Breton.

Opération de sauvetage

La GRC a indiqué avoir effectué mercredi une opération de sauvetage près de South Branch, connu par les résidents locaux comme le secteur Over Falls . Un couple de campeurs est resté coincé lorsque le site où ils étaient installés a été entouré d’eau.

Peu après minuit, l’équipe de sauvetage et de recherche au sol Barachois, ainsi que le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage ont tenté de les secourir sans succès.

Un hélicoptère Cougar a finalement pu atteindre les campeurs et leur chien en fin d’après-midi mercredi.

Des records de pluie

Selon Environnement Canada des records de pluie ont été battus dans plusieurs communautés. À Chanel-Port aux Basques, il est tombé 165 mm de pluie depuis mardi. Dans le secteur nord de Codroy Valley, on a enregistré 195,6 mm de pluie.

Les alertes météorologiques ont cessé, mais des vents importants continuent de souffler jeudi. Dans le secteur de Wreckhouse on prévoit des rafales pouvant aller à 80 km/h.

Les services de l’hôpital perturbés

La Régie de santé de l’Ouest indique qu’à l’hôpital de Port-aux-Basque, les traitements de cancer et de dialyse, et les services d’urgences seront les seuls services fournis aux résidents jeudi.

L'hôpital Charles L. Legrow a limité plusieurs services après la tempête qui a frappé l'ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada

La vaccination contre la COVID-19, les services de santé mentale et de toxicomanie, les prélèvements sanguins et les services d’imagerie médicale sont annulés.

Le député provincial de la région Andrew Parsons invite les résidents qui ont des problèmes médicaux à contacter l’hôpital qui déterminera la priorité des patients et trouvera une solution.