Le maire de Saint-Gabriel-de-Rimouski, Georges Deschênes, a lui aussi été réélu sans opposition au titre de préfet suppléant.

Le conseil des maires de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis procède à l'élection du préfet tous les deux ans.

Bruno Paradis se dit très heureux et privilégié de pouvoir poursuivre le travail entamé.

« Je vois le chemin parcouru aujourd'hui quand je vois l'ambiance, l'esprit de camaraderie dans lequel les réunions du conseil des mairesses se passent. » — Une citation de Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

Le préfet réélu cite parmi ses priorités le développement du secteur récréotouristique de la MRCMunicipalité régionale de comté , du transport intermodal régional et de procédés qui pourraient faciliter l'échange de personnel entre municipalités.

En ce qui a trait au développement du secteur récréotouristique, Bruno Paradis explique que la MRCMunicipalité régionale de comté souhaite notamment plancher sur l'élargissement de l'offre en matière d'hébergement touristique sur l'ensemble du territoire, notamment aux abords du Parc régional de la rivière Mitis.

On s'aperçoit qu'il y a un grand manque sur le territoire mitissien. On aimerait bien avoir quelque chose, justement, qui est cohérent, concerté. Donc, actuellement on fait des études pour viser les endroits avec le plus grand potentiel et, éventuellement, peut-être avoir une entité qui ferait la gestion de ces endroits d'hébergement là , poursuit-il.

La MRC souhaite profiter d'installations déjà existantes comme celle de l'aéroport régional de Mont-Joli pour agir comme leader en matière de transport intermodal au Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En matière de transport collectif, la MRCMunicipalité régionale de comté souhaite poursuivre le développement de son réseau TAC Mitis tout en facilitant notamment les transferts entre différents modes de transport comme le bus, le train ou l'avion.

On veut être un leader dans tout ce qui est transport intermodal. On a l'aéroport régional qui est ici, on a le train qui est ici, on a le transport adapté et collectif qui fonctionne très bien. On a déjà de l'inter- MRCMunicipalité régionale de comté avec Rimouski-Neigette. On veut développer cette expertise-là dans le Bas-Saint-Laurent au complet , soutient Bruno Paradis.

Composition du conseil des mairesses de la MRC de La Mitis Composition du conseil des mairesses de la MRC de La Mitis Municipalités Maires Price Bruno Paradis (préfet) Price Nancy Banville (représentante du conseil municipal de Price) Grand-Métis Marc-André Larrivée Les Hauteurs Gitane Michaud Métis-sur-Mer Jean-Pierre Pelletier Mont-Joli Martin Soucy Padoue Jennifer Laflamme La Rédemption Simon-Yvan Caron Saint-Charles-Garnier Jean-Pierre Bélanger Saint-Donat Pascal Rioux Saint-Gabriel-de-Rimouski Georges Deschênes Saint-Joseph-de-Lepage Magella Roussel Saint-Octave-de-Métis Maxime Richard-Dubé Sainte-Angèle-de-Mérici Jimmy Valcourt Sainte-Flavie Jean-François Fortin Sainte-Jeanne-d'Arc Michel Verrault Sainte-Luce Micheline Barriault

Le préfet mentionne aussi que les évaluations nécessaires à l'implantation d'un lieu d'enfouissement et d'une plateforme de compostage se poursuivent. Ce projet est mené en partenariat avec la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et le terrain visé pour son aménagement se situe à Saint-Moïse.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) doit notamment se pencher sur le projet, selon Bruno Paradis.

Les déchets de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis sont présentement acheminés à Rivière-du-Loup pour être traités.

Le conseil des mairesses a aussi profité de la séance publique de mercredi soir pour adopter le budget de la MRCMunicipalité régionale de comté pour 2022. Ce budget s'élève à près de 15 millions de dollars. Le tiers de ce budget provient des revenus reliés aux parcs éoliens.