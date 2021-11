FLIP Fabrique souligne ses 10 ans avec un nouveau spectacle

Les membres fondateurs de FLIP Fabrique. De gauche à droite, Jérémie Arsenault, Bruno Gagnon, Camila Comin, Jade Dussault, Francis Julien, Hugo Ouellet-Côté, Christophe Hamel. Photo : courtoisie: FLIP Fabrique

Les sept membres fondateurs de FLIP Fabrique seront en vedette dans un spectacle inédit créé spécialement pour souligner les 10 ans de la compagnie. Une décennie après avoir donné vie à la toute première production de FLIP Fabrique, intitulée Attrape-moi, les sept fondateurs sortiront de leur zone de confort pour offrir Acrobates.

Ce sera un spectacle documentaire où on va prendre parole. On va expliquer ce que c’est que de tourner la page sur une carrière de cirque qui a été florissante , explique le directeur général et artistique de la compagnie, Bruno Gagnon. Celui-ci entend savourer cette première occasion depuis 2016, de partager la scène avec les cofondateurs.

« C’est certain que ça va être haut en émotions. Ça va être nostalgique, et ça va être drôle, c’est sûr! » — Une citation de Bruno Gagnon, directeur général et artistique, FLIP Fabrique

Il sera lui-même de la distribution du spectacle Acrobates qui sera présenté le printemps prochain, à Québec. Je suis encore capable de faire : trampoline, banquine, diabolo, jonglerie. Et je vais sûrement faire un peu d’acrobaties au sol , souligne-t-il avec grand enthousiasme.

Celui-ci promet plusieurs surprises au cours de l’année.

Ainsi, pour redonner à la communauté qui l’a vu naître, FLIP Fabrique offrira gratuitement 150 billets du spectacle Acrobates. Un livre-souvenir et une exposition itinérante marqueront également les festivités.

Entre 2015 et 2018, Flip Fabrique a présenté une production différente, chaque été, à l’Agora du Vieux-Port. Ces spectacles étaient offerts gratuitement par la Ville de Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Le printemps prochain, la troupe s’installera au Diamant pendant la relâche, pour y présenter son spectacle Six°, né pendant la pandémie.

L’année 2022 sera également l’occasion pour la troupe de lancer son nouveau spectacle de tournée intitulé Muse.

Muse est un spectacle très énergique qui laisse la place à la différence des genres . Bruno Gagnon donne l’exemple d’un numéro mettant en scène des hommes jouant au football, et portant des vêtements féminins parce qu’ils se sentent mieux comme ça .

En 2019, FLIP Fabrique a présenté «Féria l’attraction», un nouveau spectacle estival, à la Place Jean-Béliveau. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Le directeur général et artistique n’est pas peu fier du chemin parcouru.