Le CLD du Domaine-du-Roy intégré dans la structure de la MRC

Pour leur part, les employés seront tout simplement transférés, a assuré le préfet Yannick Baillargeon.

C'est ce qui a été confirmé lors d'une séance du conseil de la MRCMunicipalité régionale de comté du Domaine-du-Roy mercredi soir.

Selon le préfet, le développement économique pourra ainsi être mieux coordonné.

Ce soir dans le budget qui était en relation avec l'intégration du CLDCentre local de développement , bien du développement économique, directement dans la structure de la MRC. On sait qu'auparavant le CLDCentre local de développement était une structure un peu indépendante de la MRC. Le contrat venait à échéance en 2021. On se rappelle qu'à la suite de la fermeture des CLDCentre local de développement , le Domaine-du-Roy avait décidé de garder cette structure-là en vie , a-t-il expliqué lors d'une entrevue accordée après la séance.

La décision a été basée sur une analyse commandée à un consultant externe qui a regardé ce qui se fait ailleurs au Québec.

Les centres locaux de développement avaient été abolis en 2014-2015 par le gouvernement libéral de Philippe Couillard. Celui du Domaine-du-Roy avait persisté en étant financé par les neuf municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté et par la communauté de Mashteuiatsh.

L'intégration au sein de la MRCMunicipalité régionale de comté permettra d'inclure quelques élus dans le fonctionnement. On va avoir quatre élus qui vont siéger au comité d'investissement et il va être ajouté à ce comité-là quatre personnes du milieu économique. Donc on va avoir un apport directement du terrain. Mais oui les élus vont avoir un petit peu plus de pouvoir que ce qu'ils avaient dans le passé , a avoué celui qui est également maire de La Doré.

Les enveloppes disponibles devraient demeurer les mêmes.