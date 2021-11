Le téléthon avait dû se tenir dans les studios d’ICI Mauricie–Centre-du-Québec et à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19. Ces circonstances exceptionnelles n’ont cependant pas freiné la générosité de la population, puisqu’un montant record de 705 810 $ a été amassé en 2020 pour les plus démunis.

La situation sanitaire ayant évolué cette année, le public est invité à profiter de ce traditionnel spectacle en personne.

Le téléthon sera diffusé en direct entre 17 h et 23 h sur ICI Télé, sur ICI Première au 96,5 FM en Mauricie et au Centre-du-Québec et au 103,7 FM à La Tuque, ainsi que sur le site Internet radio-canada.ca/mauricie.