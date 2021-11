Waste Management poursuit le CSS des Chênes

Waste Management poursuit les assureurs du Centre de services scolaire (CSS) des Chênes pour près de 2 millions $ en raison d’un incendie survenu le 23 janvier 2020 dans les locaux du CFER (Centre de Formation en Entreprise et Récupération). L’immeuble, situé à Drummondville, avait été lourdement endommagé par le brasier.

Les installations du CFERCentre de Formation en Entreprise et Récupération sont la propriété du géant américain Waste Management, qui exploite un site d’enfouissement non loin de là. Elles sont utilisées par le CSScentre de services scolaire des Chênes pour offrir une formation à des élèves aux prises avec des difficultés d’apprentissage. Une centaine d’élèves avaient d'ailleurs perdu tout leur matériel scolaire et avaient été contraints de poursuivre leur formation ailleurs à la suite de l'incendie.

Dans sa poursuite civile en Cour supérieure, Waste Management allègue que des piles usagées mal entreposées par du personnel du CSScentre de services scolaire seraient à l’origine du sinistre.

Ni Waste Management ni le CSScentre de services scolaire des Chênes n’a souhaité accorder d’entrevue sur ce dossier, puisque ce dernier est toujours devant le tribunal.

Avec les informations de Jean-François Dumas