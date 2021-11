L’Université Laval décerne plus de 22 500 diplômes à ses étudiants de la pandémie

Au total, 11 cérémonies auront lieu au Centre des Congrès de Québec pour les finissants des années 2019-2020 et 2020-2021.

Ces étudiants n'ont pu avoir leur collation des grades en raison de la pandémie. C'est le témoignage d'une résilience, d'une persévérance, on est très fier de voir nos étudiants obtenir leur diplôme, dans un contexte impossible , a lancé la rectrice, Sophie D’Amours.

Pour une première fois dans l'histoire de l'Université Laval, la remise des diplômes a lieu au centre des Congrès de Québec pour permettre à un maximum de gens d'y assister.

Des centaines d'étudiants reçoivent leur diplôme. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Il y a quelque chose d’assez unique, c’est extraordinaire d’être au cœur de la ville de Québec. C’est un moment très émouvant, c’est le mot que je dis le plus souvent aujourd’hui , témoigne la rectrice.

Médecine

Parmi les premiers à recevoir leur diplôme, on compte les doctorants en médecine, dont Simon Deslauriers, qui a obtenu son doctorat en médecine expérimentale.

Simon Deslauriers a mené le défilé des finissants en médecine. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Il s’agit de son quatrième diplôme à l’Université Laval. Son dernier a été moins traditionnel puisqu’il l’a achevé à distance.

Après tout ce qu'on a vécu depuis 20 mois, de se retrouver en personne, avec nos amis, nos parents nos familles, ça fait chaud au cœur de pouvoir célébrer ça ici .

Simon Delauriers a porté la masse à l’avant du défilé des finissants en médecine.

Boucar Diouf, Lucien Bouchard et Romeo Saganash honorés

Outre les étudiants, 17 personnes seront récipiendaires d’un doctorat honoris causa au cours des prochains jours.

Parmi eux, on retrouve le biologiste et humoriste, Boucard Diouf, l’ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, l’ancien député et défenseur cri Romeo Saganash, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin et la femme d’affaires Christiane Germain.

L’Université Laval compte plus de 326 000 diplômés à travers le monde.