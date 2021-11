Le Manitoba et Winnipeg s’associent pour la 2e phase de l’usine des eaux du North End

Le gouvernement du Manitoba et la Ville de Winnipeg s’entendent pour faire avancer les projets de rénovation de l’usine de traitement des eaux usées du North End et le plan directeur du transport en commun de la capitale manitobaine.

Le Manitoba transmettra les demandes de financement fédéral de Winnipeg pour la deuxième phase des travaux de l’usine de traitement des eaux du North End et son plan directeur pour la refonte du transport en commun de Winnipeg à Ottawa, ont annoncé, lors d’une conférence de presse conjointe, le maire de Winnipeg, Brian Bowman, et la première ministre, Heather Stefanson.

L’usine de traitement des eaux du North End est la plus vieille et la plus grande de la capitale manitobaine. Environ 70 % des eaux usées rejetées par les Winnipégois y transitent.

Plus de détails à venir