Début de la vaccination des 5 à 11 ans au Manitoba

La province a ainsi devancé le début de cette campagne qui devait initialement commencer jeudi.

Le Manitoba a reçu ses premières doses de vaccin pédiatrique de Pfizer BioNTech, mardi matin.

On a reçu les vaccins assez tôt pour que nos équipes inspectent les vaccins et remballent le tout pour les envoyer sur les sites de vaccination plus tôt qu’anticipé. C’était donc excitant pour nous de commencer la vaccination aujourd’hui , a expliqué la responsable du groupe de travail de la campagne de vaccination au Manitoba, la Dre Joss Reimer.

À ce jour, plus de 23 300 enfants de 5 à 11 ans ont un rendez-vous pour se faire vacciner, se réjouit la Dre Reimer. Plus de 125 000 enfants y sont admissibles.

Elle affirme que le système informatique et le centre d’appel sont capables de répondre à la grande demande, alors que lundi, quelques problèmes techniques ont été signalés, mais rapidement réglés.

Il y a eu une demande plus forte qu’anticipée entre autres dans la région sanitaire de Santé Sud, là où il y a un faible taux de vaccination des adultes dans certaine partie de cette région.

La vaccination des enfants sera aussi possible dans les pharmacies au cours des prochains jours. Certaines pharmacies ont déjà commencé à prendre des rendez-vous.

La Dre Reimer, indique que les pharmacies ont commandé plus de 30 000 doses de vaccin en ce début de campagne de vaccination. Elles pourront commander des doses chaque semaine.

Quand les vaccins seront administrés, centralement on va être capable de savoir combien d’enfants y seront vaccinés et on s’attend à ce que les chiffres augmentent au fil des semaines , affirme la Dre Reimer.

Les pharmacies devraient recevoir leurs premières doses entre jeudi et lundi prochain.

La Dre Reimer a également fait savoir que la vaccination dans certaines écoles pourrait démarrer au cours des prochains jours.

La responsable de la campagne de vaccination rappelle que les vaccinateurs ont reçu une formation sur la façon d’interagir avec les enfants qui se feront vacciner.