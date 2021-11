Louis Ouellet est le nouveau préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est

M. Ouellet a été élu par ses pairs lors d'une séance régulière de la MRC tenue mercredi soir. C'est la toute première fois que ce mandat de deux ans lui est confié.

André Paradis a annoncé il y a quelques mois qu'il quittait la politique municipale. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

André Paradis a fait part de son intention de quitter la vie politique en mai dernier. Il aura, au total, passé plus d'une vingtaine d'années en politique municipale. Rappelons qu'il a été maire de Saint-Henri-de-Taillon de 1998 à 2002 et de 2005 à novembre 2021, en plus d'être préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pendant 12 ans.