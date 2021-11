La marmotte Wiarton Willie est morte

La rumeur de la mort de Willie circulait depuis le jour de la marmotte, après la diffusion d'une vidéo montrant le maire de Wiarton, en Ontario, en train de lancer un chapeau de fourrure et de faire des prédictions sans l'animal.

Une porte-parole de la Ville affirme maintenant que Willie est mort d'un abcès dentaire il y a plus de neuf mois.

Janice Jackson, mairesse de South Bruce Peninsula, affirme que la célèbre marmotte blanche sera remplacée par une marmotte brune pour le festival annuel de février.

Chaque année, en février, Wiarton Willie prédisait s'il y aurait six semaines d'hiver supplémentaires ou non, dépendamment s’il voyait son ombre ou non.

Il n'y a pas eu de festival en personne l'année dernière en raison de la pandémie, ce qui explique la diffusion de la vidéo, mais les événements de l'année prochaine, début février 2022, se dérouleront en personne.

Avec les informations de La Presse canadienne