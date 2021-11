Le conseil municipal de Calgary vote pour une augmentation de budget de la police

La Commission, qui a recommandé l’augmentation de budget, soutient que le Service de police a besoin de plus d’argent pour embaucher 38 employés supplémentaires, dont 13 nouveaux policiers et 25 civils.

Pourtant, un budget pour la création de 60 nouveaux postes en 2022 a déjà été approuvé au Service de police de Calgary.

Le chef de la police de Calgary, Mark Neufeld, affirme toutefois que le Commission a besoin davantage de ressources pour faire face à l’augmentation de la charge de travail et aux quelque 275 agents en congé parental ou de maladie.

Nous faisons face à plusieurs défis alors que nos employés nous disent qu’ils sont vidés , dit-il.

« Nous avons besoin de cet investissement pour stabiliser le navire. » — Une citation de Mark Neufeld, chef de la police de Calgary

Le conseiller municipal pour le quartier électoral 6, Richard Pootmans, soutient l'augmentation de budget.

C’est exactement ce qui intéresse les résidents auxquels j’ai parlé durant la campagne électorale : plus d’effectifs et de la protection pour leur maison et leur famille, dit-il. Je pense que cela répond aux attentes des gens que je représente.

Politiques antiracistes et discipline fiscale

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, et les conseillers Gian-Carlo Carra, Courtney Walcott, Kourtney Penner, se sont opposés à la demande.

Gian-Carlo Carra, qui siège, comme Courtney Walcott, à la Commission du service de police de Calgary, a affirmé qu’il ne votera pas en faveur de l’augmentation de budget même s’il s’inquiète pour les travailleurs de première ligne pendant la pandémie.

Il explique qu’il n’a pas assez confiance en la discipline fiscale du Service de police, ni en son engagement à mettre en place des initiatives antiracisme.

Je pense qu’il n’y a pas eu assez de changement, d'intégration du travail de transformation et d'engagement pour assurer un milieu libre de racisme au niveau des opérations quotidiennes du service [de police], dit-il. Je crois que nous devons établir un point de départ en matière de discipline fiscale pour servir de moteur à ces efforts.

Courtney Walcott affirme quant à elle que le budget de la police est passé de 277 millions de dollars à 411 millions de dollars en 2021 et que la Ville n’a examiné les dépenses du Service de police d’aucune manière.

Vous n’avez jamais vu leur budget. Seule la Commission du service de police de Calgary l’a vu, déplore-t-elle. Cette année, je regarde ce qui est présenté et je me dis que c’est peut-être là qu’il faut commencer. Peut-être que c’est comme cela qu’on transformera la police et qu’on s’assurera que la sécurité et la justice répondent à nos attentes.

Jyoti Gondek croit pour sa part que le Service de police doit faire des progrès sur les questions d’équité, de diversité et d’inclusion.

Nous demandons à la police d’y travailler depuis des années, affirme-t-elle. Je pense qu’ils vont y arriver. Je pense qu’ils y travaillent très fort. Je n’ai cependant pas vu ces éléments dans cette demande [d’augmentation du budget].

Le conseil municipal débat toujours des changements au budget 2022. Un vote final aura lieu plus tard cette semaine.

Avec les informations de Hannah Kost