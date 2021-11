Impossible de dire quand les routes seront rétablies à Terre-Neuve-et-Labrador

Environnement Canada prévoyait pour mercredi 100 mm additionnels de pluie.

Plusieurs sections de la Transcanadienne sont impraticables. Dans une conférence de presse mercredi après-midi, le premier ministre Andrew Furey et des membres de son Cabinet ne pouvaient prédire quand la situation pourrait revenir à la normale.

« Ça ne peut pas être réglé en 48 heures. » — Une citation de Elvis Loveless, ministre des Transports et de l’Infrastructure

La priorité, a dit le premier ministre Furey, est d’abord et avant tout la sécurité des citoyens, qu’il a exhortés à ne pas emprunter les routes à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Le premier ministre Andrew Furey a exhorté les résidents des zones frappées par des intempéries à ne pas se déplacer inutilement, pour leur sécurité et celle des premiers répondants et équipes de secours. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Son ministre de la Sécurité publique, John Hogan, a fait écho à ces commentaires. Les résidents du sud-ouest doivent éviter tout déplacement qui n’est pas nécessaire. Cela veut dire de rester à la maison. En sortant sans raison valable, vous vous mettez non seulement en danger, mais mettez aussi en danger la police, les pompiers et les ambulanciers , a dit M. Hogan.

« Tout le monde a un rôle à jouer pour la sécurité publique. Si votre domicile est sécuritaire, restez-y [...] Je demande à tous les gens de la côte ouest de faire leur part. » — Une citation de John Hogan, ministre de la Sécurité publique et de la Justice

John Hogan, ministre de la Justice et de la Sécurité publique à Terre-Neuve-et-Labrador, le 24 novembre 2021. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Le premier ministre Andrew Furey a indiqué que des hélicoptères étaient prêts à intervenir pour secourir des gens au besoin.

Andrew Parsons, le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, a ajouté que des biens de première nécessité et de l’équipement d’urgence pourraient être acheminés par voie aérienne aux citoyens dans le besoin.

Andrew Parsons, ministre de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, le 24 novembre 2021. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Dès que la météo le permettra, les routes seront remises en état aussi rapidement et le plus sécuritairement possible afin de rétablir la chaîne d’approvisionnement et la distribution par voie terrestre des biens et des services, a précisé M. Furey.

Le premier ministre compte visiter les communautés touchées par les intempéries dès qu’il sera sécuritaire de le faire.