Un père Noël silencieux pour les enfants autistes

C’est incroyable de voir ces enfants prendre une photo avec le Père-Noël pour la première fois , raconte Cecil Hawley, qui interprète ce rôle depuis plus d’une décennie. Leurs parents en ont les larmes aux yeux , ajoute-t-il.

Cecil Hawley et sa femme, Dana, font équipe depuis 11 ans pour amener à la vie le père Noël et la mère Noël. Ces routiers du temps des Fêtes n’ont pas hésité une seule seconde à participer au projet du père Noël silencieux.

Notre enfant le plus vieux est handicapé [...] on sait s'adapter aux besoins spéciaux , témoigne M. Hawley. Le couple a également suivi une série d’ateliers avec Autisme Edmonton pour mieux s’y préparer.

Ils nous ont appris ce que les enfants aiment ou n’aiment pas. Par exemple, beaucoup ne veulent pas être pris [dans les bras] ou touchés, alors on les approche en leur parlant doucement pour prendre leur main et les amener.

Réduire les stimuli

Le projet du Père-Noël silencieux sert les enfants depuis six ans. L'initiative propose aux personnes autistes une rencontre avec le père Noël sur rendez-vous, dans un environnement calme avant l’ouverture du centre commercial.

Les lumières vives, la musique forte ou les foules [...] causent du stress et de l’anxiété aux enfants autistes , explique la directrice générale d’Autisme Edmonton, Melinda Noyes. Son organisation et le centre commercial Londonderry travaillent à réduire les stimuli propres à ce type d’environnement pour cette clientèle.

Les lumières sont tamisées, la musique est moins forte et on essaie de ne pas avoir de file d'attente , fait-elle savoir. Ces accommodements rendent l’expérience accessible aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme ou celles qui ont des besoins sensoriels plus particuliers, souligne Mme Noye.

Selon Cecil Hawley, la clé pour être un bon père Noël silencieux est d'être le reflet des enfants. « Si on est calme, ils le seront aussi. » Photo : Fournie par Londonderry Mall

Des gens de partout, en dehors d’Edmonton, font le trajet en voiture spécialement pour ça, car ce n’est pas offert ailleurs , assure l’assistante en gestion immobilière du centre commercial Londonderry, Vanessa Treleaven.

Elle calcule qu’environ un millier de personnes ont profité du projet du père Noël silencieux depuis les débuts de cet événement. C'est un succès, selon elle, puisque le silence ne règne que trois dimanches avant Noël, et ce, pendant seulement une heure.

Il est encore possible de réserver des places pour rencontrer le père Noël silencieux le dimanche 28 novembre et les dimanches 5 et 12 décembre. Les plages horaires pour ces journées sont de 10 h à 11 h. Pour réserver, il suffit d'appeler au (780) 476-1441.