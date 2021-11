Plusieurs éclosions de COVID-19 à l’Hôpital de Moncton

Le réseau de santé Horizon signale plusieurs éclosions de COVID-19 entre les murs de l'Hôpital de Moncton : 20 patients et 4 employés sont atteints de la maladie, mercredi après-midi.

Quatre des 16 unités de l'hôpital sont touchées. Des cas ont été identifiés dans des unités de médecine familiale, d'AVC, de désintoxication, de gériatrie et de soins palliatifs (les unités 3600, 4400, 4600 et 5100). Ces unités suivent les protocoles en place pour la gestion des éclosions.

Onze personnes étaient déjà hospitalisées pour d’autres raisons et ont contracté le virus en raison de l’éclosion en cours à l’Hôpital de Moncton , précise la santé publique dans un communiqué de presse.

87 nouveaux cas dans la province

Quarante-cinq personnes sont hospitalisées dans la province, dont 19 aux soins intensifs.

À l'Hôpital de Moncton spécifiquement, 21 patients sont hospitalisés dans l'unité de COVID-19 – certains patients ont contracté la maladie dans la communauté et non au sein de l'établissement – et trois personnes se trouvent aux soins intensifs.

Le Nouveau-Brunswick signale 87 nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

Nouveaux cas par région sanitaire Région de Moncton : 19

Région de Saint-Jean : 29

Région de Fredericton :20

Région d'Edmundston : 0

Région de Campbellton : 0

Région de Bathurst : 2

Région de Miramichi : 17

Il y a 692 cas actifs dans la province, mercredi.

Depuis mardi, plus de 6200 rendez-vous ont été fixés pour que des enfants âgés de 5 à 11 ans puissent recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19.

Les rendez-vous pour la vaccination des enfants sont ouverts depuis mardi.