La vaccination des 5 à 11 ans débute en Outaouais

C’est ce qu’a confirmé le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais dans un point de presse, mercredi après-midi.

La directrice de la campagne de vaccination COVID-19 pour la région, Nency Héroux, a indiqué que 22 000 plages de rendez-vous avaient déjà été ouvertes et que 7000 personnes ont déjà enregistré leur enfant.

C’est vraiment une nouvelle ère de la vaccination [...]. On a toutes les raisons de croire que les choses vont bien se passer , a-t-elle déclaré.

La Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique, a souligné l’importance de cette campagne de vaccination.

La prise de rendez-vous était déjà possible sur le portail web Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) depuis mardi. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais invite les parents à prendre rendez-vous avant de se présenter dans un centre de vaccination. La seule option possible sans rendez-vous sera au Palais des Congrès, les samedis seulement.

Des mesures pour aider les enfants

Des mesures ont été mises en place pour que les enfants se sentent bien. Nency Héroux a notamment mentionné que des émissions jeunesse télévisées seront diffusées dans les aires d'attente. Durant certaines plages horaires, des chiens accompagnateurs de soutien seront aussi présents, a-t-elle relevé.

Comme l’a annoncé le gouvernement du Québec mardi, la vaccination chez les enfants de 5 à 11 ans débute mercredi, partout dans la province. La vaccination dans les écoles doit ensuite être lancée à compter de la semaine prochaine.

Le gouvernement de François Legault a pour objectif d’offrir une première dose à toutes les familles qui souhaitent faire vacciner leurs enfants âgés de 5 à 11 ans d'ici Noël. La deuxième dose, elle, leur sera offerte au plus tôt huit semaines après, soit à partir de la mi-janvier.