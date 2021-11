Une comédie romantique de Noël d’India Desjardins pour 2022

Réalisé par Myriam Bouchard, ce film se déroulera dans la frénésie de l’avant-veille de Noël. Le titre est un clin d’œil à la populaire chanson de Beau Dommage, 23 décembre.

J’adore les films de Noël et j’ai voulu en écrire un où les personnages féminins étaient à l’avant-plan. J’ai eu l’idée de ce projet en 2011, et pendant les années où j’ai écrit ce film, j’ai vécu des Noëls grincheux, des Noëls tristes et finalement des Noëls plus heureux. Je les ai emmagasinés, et c’est à travers ces diverses émotions que je souhaite faire passer les spectateurs et les spectatrices , a souligné India Desjardins par voie de communiqué.

Sur Facebook, elle souligne que le succès de Beau Dommage est sa chanson de Noël préférée.

La distribution du film, dont la production va bientôt commencer, n’a pas encore été dévoilée.