Le CPE Les Trottineurs veut 98 places de plus

La garderie qui compte 80 enfants aimerait faire construire un nouveau bâtiment sur un terrain à moins d'un kilomètre de l'hôpital. Les places seraient réservées aux employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) et de la Ville de Saguenay.

Environ 240 enfants sont en attente d'une place dans ce service de garde.

La directrice générale-adjointe du CPE, Isabelle Blais, explique que le besoin est criant, d'autant que l'installation dessert des travailleurs essentiels.

Présentement il y a des parents qui ne peuvent pas retourner au travail parce qu'ils n'ont pas de place pour laisser leurs enfants dans un service de garde éducatifs, déplore Mme Blais. Quand on parle d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, on parle de familles où les deux conjoints vont être à l'hôpital et ils doivent faire le choix de dire qui retourne, alors qu'on est dans un contexte pandémique et on en a besoin.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé 915 nouvelles places subventionnées en garderie pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean au début du mois de novembre.

Avec les informations de Claude Bouchard