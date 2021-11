Un centre de recherche et de production de véhicules électriques à Windsor

Concevoir et produire des véhicules innovants, tel est le but du centre lancé mercredi par l'organisme à but non lucratif Invest Windsor-Essex.

Selon le directeur exécutif de Invest Windsor-Essex, Matthew Johnson, aucune autre région du pays n’a un tel incubateur dans l’industrie de l’automobile. Le nouvel espace va servir aussi à la recherche et à l'assemblage d’autres appareils autonomes, comme des drones, a-t-il indiqué.

Le Collège St. Clair, l'Université de Windsor et l'usine de fabrication automobile Windsor Mold Group sont des partenaires de ce centre qui se veut un carrefour de la recherche canadienne dans l’industrie de l’automobile.

Les étudiants et les diplômés de notre collège vont avoir maintenant un endroit pour appliquer leurs connaissances techniques afin de faire progresser la technologie et l'ingénierie pour la fabrication de moyens de mobilité moderne ici même à Windsor-Essex , a déclaré Patricia France, présidente de St. Clair.

Sur les trois sites prévus, seuls ceux du Collège St. Clair et de Windsor Mold Group sont prêts à être utilisés. Celui de l'Université de Windsor devrait l'être d’ici le milieu de l’été prochain.