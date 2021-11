Caraquet perdra son palais de justice le 1er janvier

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick en a fait l’annonce mercredi.

Le volume de causes entendues dans cette région a diminué considérablement depuis 2012, ce qui permet aux palais de justice de Bathurst et de Tracadie de prendre la relève , a dit le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J Flemming, pour expliquer cette décision.

Les palais de justice de Tracadie et de Caraquet sont les seuls dans la province qui servent exclusivement aux comparutions devant la Cour provinciale, et les deux tribunaux fonctionnent à temps partiel depuis l’été 2020.

Le palais de justice de Tracadie-Sheila deviendra un tribunal satellite (archives). Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les personnes qui devaient se présenter aux palais de justice de Tracadie ou de Caraquet pour une audience seront informées s’il y a des changements.

Les affaires de succession, les petites créances, les affaires civiles, les causes en droit de la famille et les affaires criminelles jugées par la Cour du Banc de la Reine continueront d’être entendues à Bathurst.