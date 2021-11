Windsor-Essex enregistre 64 nouveaux cas et un décès supplémentaire mercredi

Le bureau de santé régional confirme une hausse de 64 cas mercredi alors que la communauté déplore un nouveau décès.

Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années de la communauté. En tout, 470 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie dans la communauté.

Le nombre d'hospitalisations est aussi en hausse. 22 personnes atteintes de COVID-19 sont à l'hôpital. Il y en avait 19 la veille.

Les éclosions touchent désormais 22 lieux de travail ou de milieux communautaires non indentifiés. Sept foyers sont toujours virulents dans les écoles également ; deux d'entre elles, les écoles élémentaires catholiques anglaises St-Gabriel et St-Joseph, sont fermées.

Des éclosions sont également en cours à l'Hôpital régional de Windsor et dans deux établissements de soins de longue durée : Chartwell Royal Oak Long Term Care Residence et The Village at St. Clair.

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La santé publique de Lambton signale cinq nouveaux cas de COVID-19 mercredi et 35 sont considérés comme actifs dans la communauté.

Dans Chatham-Kent, sept nouveaux cas ont été identifiés. 58 sont actifs dans la municipalité.

