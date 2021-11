Décès dans les CHSLD : Danielle McCann se défend d’avoir tardé à agir

Selon une lettre publiée mercredi par Mme McCann, des directives avaient été transmises aux directions de CIUSSS et de CISSS dès le mois de janvier 2020 pour la mise en place de mesures de préparation face à l'épidémie qui menaçait le réseau de la santé.

Ce qui est véhiculé à mon égard dans l’espace public me préoccupe beaucoup , a déclaré d’entrée de jeu Mme McCann, désireuse de rectifier certains faits, notamment les affirmations de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret.

Cette dernière a déploré que le ministère de la Santé, que Mme McCann dirigeait à l’époque, ait attendu jusqu’à la mi-mars avant de réagir concrètement à la pandémie alors que l’Asie et l’Europe étaient frappées par la maladie depuis janvier.

Dans la lettre datée du 28 janvier 2020 déposée la semaine dernière devant la coroner Géhane Kamel par la ministre McCann – aujourd’hui ministre de l’Enseignement supérieur –, on peut lire une série d’attentes ministérielles transmises aux coordonnateurs de sécurité civile des établissements du réseau de la santé.

« Cette lettre atteste du fait que nous avons demandé au réseau de se mettre en action dès janvier 2020. » — Une citation de Danielle McCann, ex-ministre de la Santé du Québec

Le directeur général adjoint de la sécurité civile et des affaires institutionnelles, Martin Simard, leur demande notamment d’activer dans leur secteur respectif des cellules de sécurité civile et de mobiliser personnel et ressources afin d’assurer un état de préparation optimal face à la propagation rapide d’un nouveau coronavirus .

La missive demandait aussi aux directions de CIUSSS et de CISSS d’améliorer la cohérence des relations entre les différents secteurs impliqués dans l’opération et d’assurer une liaison étroite et quotidienne avec les différentes cellules de sécurité civile.

On demandait aussi aux CIUSSS et aux CISSS de veiller à ce que l’information circule de façon fluide au sein des établissements, ce qui n'a de toute évidence pas été le cas. Rappelons que les rapports de situation quotidiens étaient toujours transmis par fax dans le réseau de la santé au début de la pandémie.

Aucune mention des CHSLD

Or, lorsqu’on lit la lettre de trois pages, nulle part on ne retrouve une quelconque mention concernant les CHSLD, alors que c’est cette clientèle déjà fragile qui était la plus vulnérable aux effets de la COVID-19.

Pour Danielle McCann, la lettre s'adressait à toutes les composantes du réseau, y compris les CHSLD.

C’est une lettre qui parle des établissements au sens large. Il n’y est pas mention non plus des hôpitaux, a-t-elle fait remarquer. C’est un plan global où on dit : "Vous devez préparer l’ensemble de vos établissements à faire face à une menace qui s’appelle un nouveau coronavirus."

Les PDG rencontrés dès le 22 janvier

Selon Mme McCann, cinq jours avant l’envoi de cette lettre, les PDG des CIUSSS et CISSS avaient déjà été rencontrés et mis au fait de la situation épidémique et des mesures à prendre.

Le 22 janvier, les PDG sont rencontrés et informés de la présence d’un nouveau coronavirus et que le centre de coordination en sécurité civile du ministère entre en opération le lendemain, le 23 janvier. Je parle du centre de coordination des mesures d’urgence , a expliqué Danielle McCann mercredi, en conférence de presse.

Lors de son passage devant la coroner Kamel, qui mène une enquête publique sur les décès survenus dans les milieux de vie pour aînés pendant la pandémie, Mme McCann avait déclaré que la responsabilité de protéger les CHSLD face au coronavirus revenait aux PDG des CIUSSS et des CISSS. Il leur incombait de mettre en œuvre les directives du ministère de la Santé qui leur avait été transmises dès janvier, avait-elle indiqué.

Rapport dévastateur

Dans un rapport accablant déposé mardi, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, soutient qu’aucune consigne particulière ni aucune préparation spécifique n’avaient été mises en place dans les CHSLD avant la mi-mars pour faire face à la propagation de la COVID-19.

Il aura fallu selon elle la catastrophe du CHSLD Herron pour que le gouvernement du Québec, qui concentrait à l’époque ses efforts essentiellement sur les hôpitaux, se décide à mettre en place des mesures concrètes dans les centres de soins de longue durée. Près de 4000 personnes y sont mortes en quelques semaines dans des conditions déplorables, souvent laissées sans soins pendant plusieurs jours.

Selon la protectrice du citoyen, ce n’est qu’à la mi-avril, alors que les éclosions et les décès explosaient dans les CHSLD, que le personnel épuisé de ces établissements a finalement reçu des directives claires et des renforts des Forces armées canadiennes pour assurer des soins de base aux patients.

Selon plusieurs témoignages recueillis par la protectrice du citoyen et la coroner Kamel, il apparaît que le gouvernement – en constatant la situation alarmante dans les hôpitaux en Italie ainsi qu'à New York, où les ressources médicales étaient battues en brèche – a décidé dans l'urgence de concentrer ses efforts dans les hôpitaux qui allaient devenir les points de chute de milliers de malades de la COVID-19 dans un court laps de temps.

La protectrice du citoyen avait d'elle-même ouvert cette enquête en mai 2020, car elle estimait que le nombre élevé de décès et la multiplication des foyers de contagion recensés chaque jour dans les CHSLD dressaient un constat alarmant sur les capacités de ces établissements à assurer la sécurité et le bien-être de leurs résidents.

Un rapport d'étape avait été déposé en décembre 2020, dans lequel Mme Rinfret pressait déjà Québec d'améliorer la situation. Quelques mois plus tôt, en septembre, la principale intéressée avait aussi mentionné dans son rapport annuel que la tragédie était prévisible depuis longtemps.