La composition du jury du Prix du récit Radio-Canada 2022 est dévoilée

Le comédien, auteur et animateur Bruno Blanchet, la romancière Dominique Fortier et l'auteur et comédien Jocelyn Sioui font partie du jury du Prix du récit Radio-Canada 2022.

Les trois juges devront choisir le meilleur récit inédit soumis au concours cette année.

La particularité de ce concours, ouvert à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle, est que les textes sont jugés à l'aveugle (les noms ne figurent pas sur les textes).

La date limite pour envoyer un texte est le 28 février 2022. Les résultats seront dévoilés en septembre 2022.

La lauréate ou le lauréat remportera : une bourse de 6000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $ offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

LE JURY DU PRIX DU RÉCIT RADIO-CANADA 2022

Bruno Blanchet Photo : Must Media

Animateur, auteur, chroniqueur et comédien, Bruno Blanchet s'est fait connaître du grand public avec La fin du monde est à 7 heures, émission dans laquelle il livrait des chroniques humoristiques. De là sont nées plusieurs imitations, dont sa parodie d'Anne-Marie Losique, qui le suit encore aujourd'hui. Il a ensuite animé N'ajustez pas votre sécheuse au début des années 2000.

Globe-trotteur, il a animé plusieurs émissions de voyage, dont la plus récente, Les vacances de monsieur Bruno. Il a également publié une série de quatre livres intitulée La frousse autour du monde, dans laquelle sont réunies ses chroniques de voyage. Dans son balado L'académie de voyage de Bruno Blanchet, il donne la parole à d'autres aficionados du voyage qui racontent leurs anecdotes.

La romancière Dominique Fortier Photo : Frederick Duchesne

Dominique Fortier est la première plume québécoise à remporter le prix Renaudot des essais, en 2020. Son livre Les villes de papier (Alto) imagine la vie de la poète américaine Emily Dickinson. Elle fera paraître la suite en mars 2022, intitulée Les ombres blanches.

En 2016, Au péril de la mer a été couronné du Prix littéraire du Gouverneur général. Son premier roman, Du bon usage des étoiles, a été finaliste au Prix des libraires du Québec en 2009.

Également traductrice, elle a traduit une quinzaine d’ouvrages littéraires et scientifiques, dont le recueil de nouvelles La vie rêvée des grille-pain, de Heather O'Neill.

Le dramaturge, marionnettiste et comédien Jocelyn Sioui Photo : Marie-Julie Garneau

Jocelyn Sioui a présenté, au Théâtre aux écuries l'automne dernier, Mononk Jules, son premier spectacle solo. Ce spectacle de théâtre documentaire est issu de son essai littéraire paru en 2020 aux Éditions Hannenorak. Mononk Jules retrace la vie de son grand-oncle Jules Sioui, activiste autochtone tombé dans l'oubli. L'auteur partira d'ailleurs en tournée dès la fin janvier, si les mesures sanitaires le permettent.

Membre fondateur de Belzébrute, qui se définit comme un « band de théâtre », il a cosigné Manga, Mr P et Shavirez, le tsigane des mers, un spectacle de marionnettes, de masques et d’objets. En plus d'être marionnettiste, comédien et auteur, il a fondé le OUF! Festival Off Casteliers, un festival voué aux arts de la marionnette.

Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous écrivez des nouvelles? Envoyez-nous vos textes inédits d'ici le 28 février 2022!