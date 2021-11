Le Québec recense 882 nouveaux cas de COVID-19

Depuis le début de la pandémie dans la province, la santé publique a répertorié un total de 441 344 personnes infectées et un total de 11 566 décès.

De plus, Santé Québec recense 211 hospitalisations dans la province, soit huit de plus par rapport à la veille, pour un cumul de 25 621 depuis le début de la pandémie. Ainsi, on compte 27 nouvelles entrées à l’hôpital et 19 nouvelles sorties.

Parmi les personnes hospitalisées, on en retrouve 46 traitées aux soins intensifs, un nombre qui demeure stable par rapport à la veille avec 5 entrées et 5 sorties.

Par surcroît, on enregistre 6703 cas actifs et 599 éclosions actives sur l’ensemble du territoire québécois.

Le Nunavik demeure encore la région qui détient le plus grand taux de cas actifs avec 1193 pour 100 000 habitants.

Ensuite viennent les régions de l’Estrie avec 190 cas actifs pour 100 000 habitants, Chaudière-Appalaches avec 105 cas et Montréal avec 102 cas.

Aussi, on rapporte 504 individus rétablis de la maladie depuis hier, portant le total à 423 075.

Quant au dépistage, 32 118 prélèvements ont été réalisés le 22 novembre.

Au chapitre de la vaccination, 6936 doses additionnelles ont été administrées, soit 6556 dans les dernières 24 heures et 380 avant le 23 novembre, ce qui porte le total à 13 485 440 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 230 031 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 715 471 doses reçues par les Québécois, selon le communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La santé publique indique que 91,1 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et que 88,8 % de celle-ci est adéquatement vaccinée.