Un conseil municipal sous le signe de la continuité à Shawinigan

Le maire Michel Angers ne s’en cache pas; il est facilitant de commencer un nouveau mandat avec une équipe expérimentée. C’est pour lui un élément qui assure la continuité des dossiers et il croit que le nouveau conseiller travaillera dans la même orientation que le conseil précédent.

On accueille avec énormément de plaisir Louis-Jean Garceau qui s’est joint à l’équipe. On a déjà eu quelques rencontres ensemble. J’ai comme l’impression que la dynamique que nous avons connue va poursuivre son travail au cours des prochaines années , indique-t-il en entrevue à l’émission En direct.

Seule ombre au tableau, la station d’épuration des eaux du Lac-à-la-Pêche. Aucune solution permanente n’a encore été trouvée pour résoudre le problème de filtration à l’usine. Des experts poursuivent leurs analyses. Une rencontre avec le ministre de l’Environnement Benoit Charette est prévue le 15 décembre prochain.

Donc, on va préparer notre plan de match et à partir du moment où j’aurai les réponses aux questions que j’ai posées à mon équipe ici et à l’ensemble des équipes d’experts qui travaillent sur le dossier, je vais être en mesure à ce moment-là de faire le topo au ministre de l’Environnement et voir de quelle façon on pourra collaborer.

À l'avant-plan, le maire de Shawinigan Michel Angers Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Augmentation des taxes foncières à venir?

En plus de la rencontre avec le ministre de l’Environnement, le mois de décembre rime aussi avec budget. C’est une prochaine étape importante pour le nouveau conseil municipal. Il y a eu un nouveau rôle d’évaluation à la hausse à Shawinigan. Une hausse que Michel Angers qualifie de faible , puisque la période de référence est juillet 2020, un peu avant la flambée importante qu’a connue le secteur immobilier.

On parle de 4,2 ou 4,3 % environ d’augmentation. On s’était engagé, ce que je fais à chacune des fois, à diminuer le taux de taxation en fonction de l’augmentation de l’évaluation municipale , souligne le maire.

Le maire indique que l’impôt foncier de certains montera inévitablement. Il promet de faire tout en son pouvoir pour offrir aux citoyens un budget responsable qui respecte le portefeuille des Shawiniganais.