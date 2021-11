Une 4e et peut-être dernière journée de recherche pour retrouver Coralie Lessard

Nous sommes en contact étroit avec les parents, et ce n'est pas évident de décider à quel moment on met fin aux recherches, admet Mickaël Laroche, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog (RPM). Par contre, à un certain moment, quand on aura vérifié tous les endroits dans le secteur visé par les recherches, qu'on se sera assuré qu'on n'a aucun indice, bien évidemment, il faudra y mettre fin.

« On espère trouver encore des indices pour trouver la jeune Coralie. On se met à la place des parents et on met tous les efforts nécessaires. » — Une citation de Mickaël Laroche, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog

Au cours des derniers jours, des équipes de recherche et des bénévoles ont passé au peigne fin un secteur boisé de 10 km2, situé à la frontière de Sherbrooke et Magog, où la jeune fille aurait été aperçue pour la dernière fois par des chasseurs.

Coralie Lessard, 15 ans, est portée disparue depuis le samedi 20 novembre. Photo : Régie de police Memphrémagog

Des policiers sont toujours à pied d'oeuvre pour tenter de la retrouver, mais c'est une équipe réduite qui est en action mercredi, les bénévoles ne participant pas à la battue.

On a encore une vingtaine de policiers qui sont sur le terrain, des policiers de la RPMRégie de police de Memphrémagog et de la Sûreté du Québec, souligne le porte-parole de la RPMRégie de police de Memphrémagog . On aura aussi l'aide d'un technicien drone qui viendra compléter le ratissage du terrain.

« Malheureusement, nous n'avons pas d'indice présentement. Par contre, si on passe autant de temps dans ce secteur, c'est que les éléments de l'enquête nous portent à croire que la jeune Coralie s'y retrouve et qu'elle serait en danger. » — Une citation de Mickaël Laroche, porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog

Le policier souligne qu'aucune hypothèse n'est écartée, quant à la cause de sa disparition. On demande aux gens, s'ils ont de l'information, de communiquer avec la RPMRégie de police de Memphrémagog .

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau