3e lien « carboneutre » : farfelu selon les oppositions, Bonnardel persiste

Les adversaires politiques de la Coalition avenir Québec ne se sont pas fait prier mercredi pour réagir à la lettre ouverte diffusée la veille par le ministre Bonnardel.

Dans son texte prenant la défense du Réseau express de la Capitale, incluant le tramway de Québec et le troisième lien, il a déclaré que la construction du tunnel de 8,3 kilomètres sous le fleuve serait elle-même carboneutre . Les faits sont les faits , a-t-il insisté.

Quand j'ai entendu ça, j'ai pensé que c'était blague , a réagi la cheffe libérale Dominique Anglade, mercredi matin. C'est absurde de penser que la construction du tunnel peut être carboneutre , a-t-elle ajouté, accusant le gouvernement de pelleter des nuages dans le dossier du troisième lien.

Les partis d'opposition ont tourné en ridicule la prétention du gouvernement à l'effet que la construction du troisième lien serait carboneutre. Photo : Gouvernement du Québec

Les chiffres, demande Québec solidaire

Ça m'apparaît absolument farfelu , a pour sa part réagi Sol Zanetti, député de Québec solidaire. Le représentant de Jean-Lesage a rappelé les grands principes de la carboneutralité, lesquels consistent à d'abord réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre (GES) et, en dernier recours, à les compenser.

Si on veut réduire les GES, il faut juste mettre une croix sur le projet , a-t-il asséné. Il a également demandé à voir les estimations de production de GES que pourrait générer la construction du tunnel sous-fluvial. Ces calculs doivent selon lui être estimés par des sources indépendantes .

Il aimerait par la suite avoir en main le plan de compensation du gouvernement. J'aimerais avoir la quantité de GES estimée, et de voir la quantité d'arbres qu'il faudrait pour compenser et sur quelle superficie.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Photo : Geneviève Tardif

Au Parti québécois, le chef Paul St-Pierre Plamondon taxe le gouvernement Legault d'avoir un déficit de crédibilité. Selon lui, la déclaration du ministre Bonnardel se range parmi les sottises de niveau olympique .

Le ministre des Transports prend selon lui la population pour des valises en affirmant que le projet de tunnel est bon pour l'environnement.

« Le troisième lien est indéfendable sur le plan environnemental, il est indéfendable sur le plan financier. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Il estime que le gouvernement est présentement poussé dans ses derniers retranchements dans le dossier du troisième lien, assimilant la récente sortie du ministre à une stratégie de communication marketing.

Le cabinet surpris

Devant l'avalanche de réactions mercredi matin, le cabinet de François Bonnardel a gardé le cap et s'est montré plutôt surpris par la levée de boucliers.

Ce n'est pas nouveau , a indiqué l'attachée de presse Claudia Loupret. Le ministre des Transports a imposé que le MTQministère des Transports du Québec prévoie que tout projet de 100 millions de dollars et plus doit être carboneutre. Cette information est déjà publique.

Selon le gouvernement, la carboneutralité de la phase de construction du tunnel n'a rien de farfelu ou d'irréalisable .

La carboneutralité, ça s’accomplit en trois temps: on réduit les émissions, on les limite, puis on les compense en dernier lieu par le biais de la plantation d’arbres et l’achat de crédits carbone, notamment. C’est ce qu’on prévoit faire pour le tunnel, et d’ailleurs c’est déjà prévu au budget de contingence , a énuméré Mme Loupret.