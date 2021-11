Saisie de stupéfiants et deux arrestations à Rouyn-Noranda

Deux hommes dans la vingtaine ont été arrêtés et ont rencontré les enquêteurs. Ils ont été libérés en attendant l'analyse du dossier.

Lors de ces perquisitions, les policiers ont saisi plus de 660 grammes de cocaïne, plus de 4400 comprimés de méthamphétamine, environ 2500 comprimés de prescription, plus de 470 grammes de cannabis et du matériel pouvant servir au trafic de stupéfiants.

Ils ont aussi saisi près de 2750 $.

Plus de 25 policiers de divers groupes d’enquête et l'identité judiciaire ont participé à l'opération.

Toute information concernant le trafic de drogue et la production de stupéfiants peut être partagée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264, et ce de façon confidentielle.