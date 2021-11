Budget municipal : Regina pourrait augmenter l’impôt foncier de 3,49 % en 2022

La Ville de Regina pourrait augmenter l'impôt foncier de 3,49 % et les services publics de 5 %. C’est ce que la municipalité a proposé dans son budget 2022 déposé lundi.

Si cette hausse entre en vigueur, les propriétaires de maisons évaluées à 315 000 $ paieront en moyenne 6,31 $ de plus par mois en impôt foncier, pour un total annuel de 75,72 $.

Selon le directeur municipal, Chris Holden, cette augmentation des taxes permettra à la Ville d'investir 6,9 millions de dollars dans les infrastructures et programmes de loisirs.

Il indique que la pandémie a eu des conséquences significatives sur l’achalandage des espaces publics et des infrastructures. En restant à la maison et en n’ayant pu voyager, les citoyens ont davantage participé aux activités de leurs quartiers, ils ont marché dans les rues et joué dans les parcs municipaux.

Selon Chris Holden, ces facteurs forcent la Ville à investir pour assurer la poursuite de ces services.

« Il y a une demande pour nos espaces ouverts, nos parcs, nos programmes sportifs et nos programmes culturels. C'est pourquoi nous devons faire des investissements. » — Une citation de Chris Holden, directeur municipal de la Ville de Regina

Par ailleurs, la Ville souhaite aller de l’avant avec plusieurs initiatives stratégiques qu'une majoration du taux d'imposition des propriétés foncières rendrait possible.

Investissements proposés : 6,3 millions de dollars pour des projets verts

1,2 million de dollars pour l’entretien des trottoirs

1,4 million de dollars pour la sécurité et le bien-être communautaire

1 millions de dollars pour l'accessibilité des infrastructures de loisirs

La Ville propose par ailleurs d'investir 136 millions de dollars l'an prochain pour l’entretien d’infrastructures, le renouvellement des routes, des ponts, des trottoirs et des installations municipales.

Le budget du Service de police de Regina augmenterait de 4 millions de dollars en 2022 pour atteindre un total de 104 millions de dollars. Ce budget sera discuté au conseil municipal le 15 décembre.

Selon le budget proposé, 2 % de la hausse des services publics serviraient à payer le coût du remplacement des raccords de conduites d'eau en plomb.

Lutter contre l’itinérance

Le budget proposé prévoit 500 000 $ pour la réduction des méfaits et 875 000 $ pour un plan sur la sécurité et le bien-être communautaires. Ce plan vise à établir une stratégie pour aider la ville et les organismes communautaires à répondre à des situations de crise, telle que celle de l’itinérance.

L’objectif est de trouver des solutions à long terme concernant les logements après les 6 mois d’installation en refuge temporaire.

L'impact de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 devrait coûter 4,6 millions de dollars en 2022. La Ville prévoit dépenser 500 000 $ notamment en équipement de protection individuelle.

Selon Barry Lacey, directeur général de la stratégie financière et de la durabilité, les effets économiques et sociaux de la pandémie devraient se poursuivre en 2022.

Les délibérations du conseil municipal sur ce budget sont prévues les 16 et 17 décembre.

D'après les informations de Jessie Anton