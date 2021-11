COVID-19 : 591 cas et 7 décès de plus en Ontario

Le nombre de nouveaux cas est à la baisse pour le 3e jour de suite dans la province, mais il y a 15 % plus de nouvelles infections que mercredi dernier.

Santé publique Ontario confirme 591 nouveaux cas et 7 décès de plus mercredi.

Près de 52 % des nouveaux cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, selon la ministre de la Santé Christine Elliott, qui souligne que les non vaccinés forment moins de 25 % de la population ontarienne.

À l'heure actuelle, 89 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose et près de 86,1 %, deux doses.

Il y a 664 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées est de 5407 (-80).

Vaccination

La vaccination des 5 à 11 ans a commencé mardi pour un petit groupe de patients de l'Hôpital pour enfants SickKids à Toronto.

La vaccination de masse doit débuter jeudi dans l'ensemble de la province. Plus de 87 500 places se sont envolées sur le portail provincial mardi, lors lancement officiel de la prise de rendez-vous en Ontario.

Plus de détails à venir