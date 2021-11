Vote sur un mandat de grève générale illimitée dans certains CPE

Le vote survient au moment où les négociations avec le gouvernement Legault visant à renouveler leur convention collective, échue depuis 18 mois, font du surplace.

Les discussions achoppent principalement sur la question des salaires. Québec propose des augmentations allant de 20 % à 24 % pour les éducatrices, mais des hausses maximales de 9,3 % pour le personnel de soutien responsable de l’administration, des cuisines et de l’entretien.

La présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), Valérie Grenon, a invité ses membres à envoyer un message clair au gouvernement. Selon elle, l’obtention d’un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun est le seul moyen d’amener Québec à bonifier ses offres.

Sans un mandat de grève générale illimitée, le gouvernement ne bronchera pas. Nous sommes face à un mur à la table de négociations , a dénoncé Mme Grenon.

Négocier de bonne foi

Elle a indiqué que son organisation souhaitait poursuivre les négociations afin de régler le dossier le plus rapidement possible et d'éviter le recours à la grève générale illimitée.

Les négociations entre la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec et le gouvernement doivent reprendre jeudi. Valérie Grenon estime que la balle est dans le camp de la partie patronale. Elle invite les négociateurs du gouvernement à se présenter à la rencontre de bonne foi .

Mon équipe de négociation a le mandat de régler. Il va falloir, par contre, être deux pour danser. Donc, il va falloir que le gouvernement arrive avec autre chose que [ce qu’il a proposé] vendredi passé pour qu'on puisse régler demain, mais tout pourrait se jouer demain , a insisté la présidente du syndicat.

Environ 3200 membres de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec sont invités à se prononcer sur le mandat de grève générale illimitée. Les résultats du vote seront dévoilés à 16 h lors d’une conférence de presse au Centre des congrès de Québec.

Plus de détails à venir