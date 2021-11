Vaccination pour les enfants: Un choix individuel à incidence collective

Le gouvernement du Québec est prêt à commencer la vaccination contre la COVID des enfants de 5 à 11 ans, qui sera offerte dans les centres de vaccination et dans des écoles.

Le premier ministre François Legault a affirmé que le retour à la normale ne pourra se faire sans la vaccination des enfants et invite les parents à se tourner vers cette option.

Certains parents sont toutefois indécis ou ont des craintes liées au vaccin.

La médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec, Maryse Guay, explique qu’il est normal qu’il est normal de se poser des questions.

« La vaccination est un choix individuel, mais il y a un aspect collectif. C'est vrai que les enfants sont peu atteints par la maladie et sont peu à risque de complication. » — Une citation de Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec

La vaccination est efficace pour empêcher de l’attraper. Et il faut se rappeler qu’un enfant peut la transmettre. S’il la transmet à un adulte, à un grand-parent ou à un arrière-grand parent, les conséquences peuvent être plus graves , explique la Dre Maryse Guay.

Elle rappelle qu’il n’y a pas eu d’effets secondaires graves à la suite des essais cliniques effectués auprès de 3000 enfants.

Plus de 3 millions d'enfants ont reçu 10 microgrammes du vaccin Pfizer aux États-Unis, il n’y a pas de signal de problèmes graves. Ce qui inquiète ce sont les myocardites et péricardites. Il n'y a aucun cas rapporté aux États-Unis. Les conséquences sont surtout survenues chez les 18 à 30 ans. Chez les 12 à 17 ans, ils semblaient moins à risque , explique Maryse Guay.

La sécurité, l’efficacité et le bénéfice collectif sont de bonnes raisons, selon la Dre Guay, pour faire vacciner ses enfants.

Ce sont de bonnes raisons pour être vacciné. Il va aussi y avoir moins d'éclosions à l’école , avance la Dre Guay.

Elle rappelle qu’il n’y a aucune obligation de vaccination au Québec.

Nous avons toujours fonctionné sans obligation au Québec. Nous avons un excellent système de surveillance pour réagir rapidement. Le vaccin Pfizer possède la même composition que les adultes, mais avec un dosage inférieur. Le vaccin a une bonne efficacité avec un profil de sécurité adéquat , assure la Dre Guay.

Vaccination prévue dans 17 écoles primaires à Sherbrooke

Dix-sept écoles sur les 38 du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) ont été identifiées pour que les élèves y soient directement vaccinés.

Nous avons établi cette liste d'écoles où il y avait des clientèles plus vulnérables ou plus sensibles , explique le secrétaire général et directeur du service des communications du Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke, Donald Landry.

Écoles identifiés pour la vaccination en milieu scolaire École Desjardins

École du Cœur-Immaculé

École Jean-XXIII

École de la Croisée

École LaRocque

École de l’Écollectif

École Le Monarque

École Marie-Reine

École Notre-Dame-de-la-Paix

École de la Passerelle

École Pie-X-de l’Assomption

École des Quatre-Vents

École Sainte-Anne

École du Soleil-Levant

École Sylvestre

École du Touret

Il rappelle que l'objectif de la vaccination dans les écoles et au centre de vaccination est d'atteindre le niveau souhaité.

« Nous sommes en attente de l'horaire final. La vaccination ne va pas commencer la semaine prochaine dans toutes ces écoles. Ça va se dérouler sur trois semaines. » — Une citation de Donald Landry, secrétaire général et directeur du service des communications du CSSRS

Les informations provenant de la santé publique ont été reçues au CSSRS, mardi.

Les parents vont recevoir les informations pour soit prendre un rendez-vous sur Clic santé ou sur le processus de vaccination à l’école. Les formulaires d'autorisation vont être joints. Notre rôle est d'accompagner la santé publique et de travailler à la logistique. Ce sont des équipes de la santé publique qui vont se déplacer pour vacciner les élèves dont les parents auront autorisé la vaccination , mentionne Donald Landry.

Ce dernier signale qu'il y a une augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans les écoles du CSSRS.