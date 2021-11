Déneigement au lac Frigon: une trentaine de propriétaires laissés à eux-mêmes

Maintenant que la nouvelle route 389 est construite, qui est responsable du déneigement de l’ancien tronçon qui donne accès aux résidences du lac Frigon ? C’est la question que se posent les citoyens concernés après avoir interpellé les différents paliers de gouvernement.

Les citoyens ont demandé une soumission à Transports Savard qui offre des services de déneigement et les coûts annuels sont estimés à 7000 $ pour le déneigement du tronçon. Un des propriétaires du lac Frigon, Louis Roy, soutient que la moitié des propriétaires sont résidents à l'année.

Le ministère des Transports ( MTQministère des Transports du Québec ) dit ne plus être responsable de cette ancienne portion de route.

Les citoyens ont interpellé la Ville de Baie-Comeau et le gouvernement du Québec. Un des propriétaires, Louis Roy, estime que chacun se renvoie la balle et refuse d'en prendre la responsabilité.

« Ceux qui ont créé le flou devraient peut-être le résorber et non pas refiler ça aux citoyens. Le citoyen fait sa part, il paye ses taxes, il paye ses impôts. Qu’est-ce qu’il devrait faire le citoyen ? Repayer encore plus ? » — Une citation de Louis Roy, un des propriétaires du lac Frigon

Ça tourne en rond, le ministère des Transports nous renvoie au Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ( MERNMinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles ), le MERNMinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles nous renvoie à la Ville [de Baie-Comeau], la Ville nous renvoie au MTQministère des Transports du Québec , selon Louis Roy. Le citoyen tourne en rond. , déplore le propriétaire.

Louis Roy est un des propriétaires du lac Frigon, accessible par l'ancien tronçon de la 389. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

« Est-ce que le ministère des Transports va nous répondre via le 511? Je ne le sais pas non plus. Mais l’hiver est commencé et on nous a laissé en blanc comme ça. » — Une citation de Louis Roy, un des propriétaires du lac Frigon

Selon la Ville de Baie-Comeau, la balle est dans le camp du MTQministère des Transports du Québec et ce serait à lui de trouver une solution pour déneiger ce tronçon.

De son côté, le MERNMinistère de l'Énergie et des Ressources naturelles a indiqué à Radio-Canada que le dossier n'était pas sous leur responsabilité.

Ministère des Transports, plus responsable

Dans une réponse écrite, le MTQministère des Transports du Québec soutient que l’entretien n’est pas sous sa responsabilité et qu’il n'indemnisera pas les propriétaires. L’entretien du nouvel emménagement menant aux trois chemins n’est pas sous la responsabilité du ministère des Transports, puisqu’il ne fait partie ni du réseau supérieur ni d’un chemin d’accès aux ressources , peut-on lire dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

« Ainsi, le ministère n’indemnisera pas les propriétaires du lac Frigon qui ont accès à leurs résidences via la route 389. » — Une citation de Ministère des Transports du Québec, envoyé par courriel à Radio-Canada

La trentaine de propriétaires au lac Frigon souhaitent qu’une solution soit trouvée rapidement puisque l’hiver est proche. Les propriétaires ont l’intention de présenter une pétition cette semaine à la Ville de Baie-Comeau pour demander à ce que le tronçon en question devienne une responsabilité municipale.

Avec les informations de Camille Lacroix