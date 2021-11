Edmonton lance la première unité d’enquête sur la cruauté animale du Canada

Le Service de police d'Edmonton a lancé la première unité au Canada consacrée à l'enquête de comportements abusifs envers les animaux de compagnie et domestiques.

[Des] recherches démontrent un lien sans équivoque entre la cruauté animale, la violence domestique, et la maltraitance d’enfants ou d’aînées , affirme la sergente d'état-major Anna Sinclair dans un communiqué.

Les contrevenants qui font preuve de cruauté envers les animaux sont plus susceptibles de causer d’autres crimes contre des personnes et la société en général , ajoute-t-elle.

La policière Ilka Cunningham de la nouvelle unité travaille avec son collègue Ted Dyck. Elle s’est intéressée initialement aux enquêtes de cruauté animale par amour des animaux et des défis de ce type d’enquête, mais s'est vite rendu compte des implications que comportaient ce type d'abus.

Nous avons réalisé que cela englobait une perspective plus large. Nous avons rapidement reconnu un lien entre la maltraitance des enfants et la violence domestique , a indiqué la policière.

Les deux policiers de l'Unité d’enquête de cruauté animale ont des années d’expériences dans le domaine. Ils ont aussi formé des collègues du EPSService de police de la Ville d’Edmonton à propos de ce type d’enquête et de son lien avec les comportements criminels plus larges.

L’unité travaillera aux côtés du Centre de soins et de contrôle des animaux d'Edmonton, en plus de vétérinaires et de procureurs de la Couronne.

EPSService de police de la Ville d’Edmonton a enquêté sur plus de 400 signalements de cruauté animale l’année dernière. Les crimes allaient de négligence sévère et de privation de nourriture, d’usines à chiots à la bestialité.

Il y a eu 270 enquêtes d’abus envers les animaux en 2017.

« Le Canada rattrape enfin son retard »

Selon le policier Ted Dyck, cette initiative attire l’attention des municipalités à travers le pays.

La population d’Edmonton serait consternée d’apprendre les [détails des]cas sur lesquels nous avons enquêté, dit-il. Les personnes font des choses sinistres et odieuses aux animaux.

Les agents de contrôle des animaux peuvent faire respecter les règlements municipaux, mais il faut faire appel à la police pour faire appliquer la loi provinciale sur la protection des animaux et des autres infractions du Code criminel, nuance Mme Cunningham.

Nous menons beaucoup d'enquêtes conjointes avec eux [...] dès que le seuil du comportement criminel est atteint, nous devenons les enquêteurs principaux de l’affaire , précise-t-elle.

Ce procédé unique en son genre au Canada est utilisé depuis longtemps aux États-Unis et en Europe, selon Ilka Cunningham.

Le Canada rattrape enfin son retard, se réjouit-elle. Nous reconnaissons par ailleurs ce lien entre la cruauté animale et les autres types de violence, ce qui est la raison principale derrière ce projet.

Les autres crimes liés à la cruauté animale peuvent inclure des meurtres, des agressions sexuelles ou des incendies volontaires peut-on lire sur le site Internet de l’EPS.  (Nouvelle fenêtre)

Le gouvernement albertain a obligé les vétérinaires à signaler leurs suspicions d’abus envers les animaux en 2019. L’Association vétérinaire des petits animaux d’Edmonton avait lancé une pétition pour demander à la police de créer une unité spéciale dédiée à ce type de crime en réaction à cette nouvelle exigence.