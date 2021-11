Le taux de mortalité de la COVID-19 a baissé de 60 % au Manitoba

L'étendue de la vaccination au Manitoba a permis de réduire la proportion de personnes infectées qui sont mortes du coronavirus.

Lors de la première année de la pandémie au Manitoba, 2,8 % des personnes qui ont contracté le virus sont mortes, selon une analyse de CBCCanadian Broadcasting Corporation . Le Manitoba se trouve donc au deuxième rang dans ce triste classement des provinces au Canada. Seul le Québec a souffert d’une plus importante proportion de morts.

Le taux de mortalité pour la deuxième année de la pandémie a chuté à 1,1 %, selon ces mêmes données. C'est une réduction de plus de 60 %.

Les infections n’ont pas le même sens qu’elles avaient avant la vaccination. La pathologie est freinée en raison de la vaccination , explique la généticienne et bioéthicienne de Montréal, Fatima Tokhmafshan.

Le lien entre la vaccination et la baisse de la mortalité n’est pas seulement une question de prévention des infections.

Selon la professeure de médecine et experte des maladies contagieuses à l’Université d’Alberta, Lynora Saxinger, vacciner les aînés avant les autres groupes de la population a eu pour effet de transférer le poids de la maladie vers des personnes plus jeunes, dont les chances de survie sont plus grandes.

Je crois que ce changement du taux de mortalité est vraiment une conséquence de ce transfert d’activité de la population plus âgée, à haut risque, à une population plus jeune qui a moins de chance de mourir lorsqu’elle est infectée , dit-elle.

Autre explication : les vaccins protègent aussi les personnes infectées, ajoute la Dre Saxinger.

Pour les personnes qui sont infectées après avoir été vaccinées, ce qui inclut certaines de ces personnes plus faibles, plus âgées ou avec des conditions médicales, elles ont encore de meilleurs résultats qu’elles auraient [sans le vaccin], vu qu’il protège contre les infections graves , poursuit-elle.

Sur les 1 015 877 personnes vaccinées au Manitoba, 35 sont mortes de la COVID-19. L'une d’elles était dans la quarantaine, deux dans la cinquantaine, sept dans la soixantaine et 25 avaient 70 ans ou plus, selon le dernier rapport d’épidémiologie de la province.

La responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination, la Dre Joss Reimer, affirme que le vaccin protège contre les conséquences les plus graves des infections au coronavirus.

La province encourage maintenant les personnes plus âgées et celles avec certaines conditions médicales à obtenir une troisième dose du vaccin, six mois après avoir reçu leur deuxième dose.

La protection conférée par le vaccin semble baisser au fil du temps. C’est pour ça que la dose de rappel devient importante, pour maintenir un faible taux de mortalité , dit la Dre Reimer.

Avec les informations de Bartley Kives