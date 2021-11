Début de la vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 au Québec

Plus de 80 000 rendez-vous ont été pris depuis hier sur le site Clic Santé par des parents qui désirent faire vacciner leur progéniture.

À Montréal, la vaccination se déroule au Palais des congrès ainsi qu’au Stade olympique. À 8 h ce matin, il n’y avait personne à la clinique sans rendez-vous. Le service de vaccination sur rendez-vous a quant à lui commencé à 9 h.

Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal estime que l’opération se passe très bien au Palais des congrès. Selon lui, la réaction a été excellente depuis la mise en ligne des plages de rendez-vous.

À midi hier, toutes les plages de vaccination sur rendez-vous pour la journée d'aujourd'hui s'étaient envolées. Les prises de rendez-vous sont complètes jusqu’à lundi.

Plusieurs centaines d’enfants recevront une injection aujourd’hui au Palais des congrès, selon le porte-parole. Il précise que les effectifs sont en rodage en cette première journée de vaccination des enfants, malgré l’expérience du personnel, car il s’agit d’une clientèle différente qui nécessite une approche particulière.

M. Aubé explique que le CIUSSS a adapté le site d’injection pour le rendre plus accueillant aux enfants. Ce qui est important pour nous c’est d’offrir un milieu de vaccination qui est calme. On ne veut pas énerver les enfants avant qu’ils ne soient vaccinés. On veut qu’ils soient calmes , a-t-il affirmé.

La vaccination sera disponible dans certaines écoles à compter de la semaine prochaine. Des transports scolaires seront organisés par les autres établissements pour conduire les enfants vers des sites de vaccination avec l’accord des parents.

Le passeport vaccinal ne s’appliquera pas pour les enfants de 12 ans et moins.

Québec espère vacciner le plus grand nombre d’enfants possible d’ici Noël avec une première dose et d’ici la mi-janvier avec une deuxième dose.

La vaccination des enfants constitue une condition essentielle selon les autorités pour un relâchement éventuel des mesures sanitaires.

Un choix personnel

Le premier ministre du Québec François Legault a soutenu mardi qu’il s’agissait avant tout d’un choix personnel .

J’insiste sur le fait qu’il ne faut pas mettre de pression ni sur les enfants ni sur les parents. On ne veut pas se retrouver dans une situation où des enfants seraient stigmatisés parce qu’ils n’auraient pas été vaccinés , a-t-il déclaré.

Il a néanmoins souligné les avantages pour les tout-petits, mais aussi pour les parents, la famille, les proches et la société.

De son côté, le ministre de la Santé Christian Dubé dit vouloir respecter le choix des parents .

On pense que c’est la meilleure façon de faire cette approche, de ne pas se fixer un pourcentage spécifique, parce qu’on veut laisser beaucoup le jugement aux parents dans cela , a-t-il dit.

Le gouvernement Legault espère pouvoir lever l’état d’urgence d’ici la fin février ou au début de mars si la vaccination obtient le succès escompté.

Dans plusieurs provinces, les opérations de vaccination des tout-petits se mettent en branle, comme en Ontario.

Avec les informations de Karine Bastien