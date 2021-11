Covid 19 : c’est parti pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans sur la Côte-Nord

Notre opération commence en soirée, étant donné que les enfants la journée sont à l’école. Dès ce soir, il y a une clinique dédiée à la vaccination des 5 -11 ans du côté de Sept-Îles et Baie-Comeau et ça va se décliner sur tout le territoire par la suite , rapporte la directrice de la vaccination au CISSS de la Côte-Nord, Marie-Claude Quessy.

Des doses du vaccin contre la Covid-19 ont été reçues à Sept-Îles et Baie-Comeau et des livraisons sont prévues plus tard dans la journée, en Haute-Côte-Nord, en Minganie, en Basse-Côte-Nord et à Fermont.

Pour l’instant, la vaccination se déroule dans les centres de la région prévus à cet effet, et à partir du 29 novembre, elle sera organisée avec le milieu scolaire.

Toutefois le CISSS de la Côte-Nord indique que la vaccination ne sera pas offerte dans toutes les écoles primaires, mais que chacune d’elles offrira un modèle de vaccination, que ce soit en accueillant des équipes mobiles de vaccination ou en organisant du transport vers les sites de vaccination.