17 % des personnes infectées ont été des enfants de 11 ans et moins depuis mars 2020

Depuis le début de la pandémie, près de 17 % du nombre total des cas de COVID-19 ont été répertoriés auprès d’enfants âgés de 11 ans et moins en Saskatchewan.

Le tableau de bord sur l’évolution de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) en province inclut désormais des données pour la catégorie d’âge des 11 ans et moins. Auparavant, seul le nombre total de cas chez les personnes âgées de 0 à 19 ans était affiché.

Mardi, le tableau de bord indiquait que 13 549 cas, sur un total de 80 841, ont été répertoriés chez des enfants ayant entre 0 et 11 ans.

Répartition des cas par catégorie d’âge : 11 ans et moins : 13 549 cas

12-19 : 9 643 cas

20-39 : 27 908 cas

40-59 : 18 416 cas

60-79 : 8 484 cas

80 et plus : 2 481 cas

Total : 80 481 cas

En date du 23 novembre, l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) a confirmé que deux enfants de Saskatoon étaient aux soins intensifs à l’hôpital pour enfants de la ville. L’âge de ces patients n’est pas précisé.

La prise de rendez-vous pour la vaccination des enfants de 11 ans et moins a commencé mardi. La SHA a confirmé que plus de 12 000 rendez-vous ont été pris pour la vaccination d'enfants de cette catégorie d'âge, entre 8 h et 13 h.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab espère que la vaccination des enfants de 5 à 11 ans fera baisser le nombre de cas de COVID-19 et freinera la propagation dans les foyers.

Selon le Dr Shahab, si les jeunes enfants et ceux d'âge scolaire forment entre le quart et le tiers des cas de COVID-19, les hospitalisations sont moins fréquentes chez les enfants, même si le variant Delta est plus transmissible.

Cependant, dit-il, certains symptômes peuvent être persistants chez cette catégorie d'âge, et il ne faut pas oublier qu'un enfant testé positif, ou qui doit s'isoler parce qu'un membre de sa famille a la COVID-19, devra manquer l'école ou des activités sportives, des choses qui sont importantes pour son développement normal .

Le Dr Shahab rappelle qu’il faut poursuivre les efforts de vaccination pour renforcer la protection contre la transmission du virus dans la communauté.

« Il faut protéger les moins de 5 ans qui ne peuvent toujours pas être vaccinés. » — Une citation de Dr Saqib Shahab, médecin-hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Il ajoute que ce groupe démographique est légèrement plus à risque que les enfants de 5 à 11 ans.

Le Dr Shahab note par ailleurs que de nombreux jeunes s'inquiètent de la possibilité de contaminer leurs grands-parents, et qu'ils sont soulagés de se faire vacciner pour protéger leurs aînés.

Avec l’arrivée du temps des Fêtes, le Dr Shahab encourage les Saskatchewanais à continuer de porter le couvre-visage à l’intérieur.

Il rappelle aux gens qu'ils peuvent se faire tester avant les Fêtes pour s'assurer qu'ils protégeront leurs proches, dont les grands-parents, et recommande aux personnes âgées d’obtenir leur dose de rappel du vaccin avant les Fêtes.

D'après les informations de Guy Quenneville.