Janice Filmon livre un discours sous forme d’adieu avant le discours du Trône

J’ai eu le privilège et l’honneur d’être votre lieutenante-gouverneure au cours des six dernières années et demie. C’est passé très vite. Je ne voulais pas manquer cette occasion, puisque c’est probablement la dernière fois que j’ai la chance de lire le discours du Trône , a affirmé la femme de 78 ans.

Elle a été nommée la vingt-cinquième lieutenante-gouverneure de la province en mars 2015. Mme Filmon s’est éloignée de ses fonctions à la fin de 2019 pour combattre un deuxième cancer du sein. Elle est revenue au début de 2020, juste avant le début de la pandémie de COVID-19.

Dans sa déclaration, elle a vanté le travail des députés, fait dans un contexte difficile, notamment pendant la pandémie. Souvent, ce travail n’est pas reconnu, selon elle.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une bonne santé. Mais ce que je veux vraiment faire, c’est vous remercier pour le soutien que vous m’avez offert. Ç'a été une bénédiction absolue d’occuper le poste de lieutenante-gouverneure.

Il n’y a pas de durée fixée pour le poste de lieutenant-gouverneur du Manitoba. Son rôle est de remplir la plupart des fonctions constitutionnelles et de participer aux cérémonies en tant que représentant de la monarchie britannique.

Philip Lee, qui a précédé Janice Filmon dans ce rôle, a occupé cette fonction pendant un peu moins de six ans.

Le discours du Trône de mardi, qui énonçait les grands objectifs du gouvernement, était le premier de la nouvelle première ministre Heather Stefanson.

C’était aussi le début d’une brève session législative qui doit s’achever le 2 décembre.

