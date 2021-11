Louise Boudrias mairesse suppléante de Gatineau, Jocelyn Blondin à la tête de la STO

Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, serait ainsi nommée au poste de mairesse suppléante, a annoncé Mme Bélisle en caucus préparatoire.

La mairesse a aussi dévoilé les personnes qu’elle désire voir au conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais (STO). Le conseiller indépendant Jocelyn Blondin serait choisi pour être son président. Il serait accompagné d’Edmond Leclerc et de Jean Lessard, deux autres conseillers indépendants désignés pour y être membres.

La mairesse a aussi inclus des élus d’Action Gatineau, la formation politique du maire sortant, Maxime Pedneaud-Jobin. Ainsi, la vice-présidence du conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais serait assurée par Bettina Belizaire, élue dans le district du Plateau, et Caroline Murray, qui représente le district de Deschênes, serait aussi membre.

Le Comité consultatif d’urbanisme serait, quant à lui, présidé par Mario Aubé, l’ancien journaliste élu dans Masson-Angers, si le conseil municipal entérine cette nomination. Dans la même optique, la vice-présidence serait assurée par Mike Duggan, élu dans Pointe-Gatineau, et Caroline Murray siégerait comme membre.

Le même trio devrait aussi siéger au Conseil local du patrimoine et au Comité sur les demandes de démolition, dans les mêmes postes.

Par ailleurs, le Comité consultatif agricole serait, pour sa part, composé d’Alicia Brunette-Lacasse, élue d’Action Gatineau dans Bellerive, qui en serait présidente. Sa collègue Anik Des Marais, issue de la même formation politique, serait membre aux côtés de l’élu indépendant du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard.

D’autres nominations doivent survenir après un lac-à-l'épaule entre élus municipaux prévu la semaine prochaine.