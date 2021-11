Le député Dan Williams nommé secrétaire parlementaire à la francophonie

L’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta soutient qu’elle n’a pas été consultée pour cette nomination.

Questionné par Radio-Canada en octobre, le ministre de la Culture, Ron Orr, avait pourtant affirmé qu’il travaillait avec la communauté pour choisir un candidat.

L'ACFA est surprise, car le ministre Orr s'était engagé à travailler avec la communauté pour nommer un nouveau secrétaire parlementaire à la francophonie. Ceci étant dit, je félicite M Dan Williams pour ses nouvelles fonctions. J'ai hâte de le rencontrer afin d'avancer les dossiers prioritaires de la francophonie albertaine , affirme la présidente de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Sheila Risbud, dans un courriel.

L’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta dit avoir envoyé deux lettres au bureau du ministre pour lui signifier son intérêt à collaborer avec lui sur la question, sans toutefois obtenir de réponse.

Dans un courriel, la porte-parole du bureau de Jason Kenney, Christine Myatt, explique que les secrétaires parlementaires doivent faire partie du caucus gouvernemental. Elle ajoute que Jason Kenney a choisi Dan Williams parce qu’il parle français couramment et qu’il a à cœur de s’assurer que les perspectives de la communauté francophone sont représentées au sein du gouvernement.

En tant que secrétaire parlementaire à la francophonie, Dan Williams aura entre autres pour tâche d’appuyer le ministre de la Culture, Ron Orr, et de dialoguer avec les francophones.

Dans un communiqué, le député conservateur s’est dit très enthousiaste.

« Je vais travailler en collaboration avec tous les Albertains pour soutenir et promouvoir la langue française et la culture franco-albertaine. J’ai aussi hâte de défendre le sport et les loisirs pour les familles albertaines. »