Le discours du Trône continue la mission de Brian Pallister, affirme l’opposition

Le discours était présenté par Mme Stefanson comme une tentative de se démarquer de M. Pallister, qui a démissionné en septembre, après avoir vu chuter sa popularité en lien avec des commentaires sur la réconciliation avec les peuples autochtones, la gestion de la pandémie et une réforme de l’éducation.

Selon la leader de l’opposition officielle à l'Assemblée législative, la députée néo-démocrate Nahanni Fontaine, ce discours témoigne plutôt d’un gouvernement conservateur fatigué .

Aujourd’hui était un moment historique. C’était une occasion pour la nouvelle première ministre Heather Stefanson de faire les choses différemment, de réellement se battre pour les Manitobains […], mais ce qu’on a vu était du même acabit [que sous Brian Pallister] , lance-t-elle.

Mme Fontaine dénonce notamment un manque d’action de la part du gouvernement en ce qui concerne la pandémie et ses conséquences pour le système de soins de santé.

Nous n’avons pas vu un plan de cette première ministre pour nous attaquer à l’arriéré de chirurgies qui va nous prendre des années à surmonter et qui va rendre les Manitobains de plus en plus malades.

La députée du Nouveau Parti démocratique note qu’il y avait une manifestation au palais législatif lors du discours du Trône, pour dénoncer l’ingérence du gouvernement dans la négociation de conventions collectives de syndicats de la fonction publique.

Les professeurs de l’Université du Manitoba sont actuellement en grève et affirment que la province est en partie responsable de l’impasse qui les a poussés à l’action. Selon Nahanni Fontaine, Heather Stefanson aurait pu se prononcer sur cet enjeu afin de tourner la page.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Wab Kinew, n’était pas présent au palais législatif puisqu’il s’isole chez lui après avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, soutient pour sa part que Mme Stefanson a présenté un plan pour faire des plans . Comme le NPDNouveau Parti démocratique , il note que le gouvernement ne présente aucune solution concrète à l’arriéré de procédures médicales et que les engagements de la première ministre sur plusieurs enjeux sont inadéquats.

Ce ne sont pas ces programmes qui vont résoudre la pénurie d’infirmières.