Whitehorse : enquête sur les pratiques d’une école pour contenir les élèves violents

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Whitehorse, ainsi que les Services à la famille et à l’enfance du gouvernement du Yukon ont lancé une enquête sur « le recours à des moyens de contention et l'utilisation de lieux d'isolement » à l'École élémentaire Jack Hulland.

Selon la porte-parole de la GRC, Carlie McCann, la police a été informée des allégations vendredi en début d’après-midi et a immédiatement ouvert une enquête. Elle n’a pas souhaité commenter davantage.

Les parents d’élèves ont été informés de la tenue de l’enquête dans une lettre envoyée lundi par le ministère de l’Éducation.

Dans celle-ci, le sous-ministre adjoint des écoles et des services aux étudiants, Ryan Sikkes, affirme que son département a entendu des préoccupations concernant la violence, la gestion efficace des comportements des élèves et les réponses à y apporter au cours des derniers mois.

Ces inquiétudes sont sérieuses et vous avez peut-être des questions sur la sécurité de votre enfant à l’école , lit-on encore dans la lettre. Les enfants reçoivent toujours une bonne éducation à [l'École] Jack Hulland et nous prenons des mesures supplémentaires pour nous assurer que tout incident de comportement qui dégénère est traité de manière appropriée .

Parmi ces mesures, la lettre mentionne un outil de communication et des plans d’urgence au cas où ce genre d’incident se produit . Il est prévu qu’il y ait également plus de formation pour les employés, ainsi que le développement d’une approche à grande échelle pour répondre, suivre et prévenir les comportements aggravés et l’arrivée de personnel supplémentaire sur place.

La lettre assure encore que le ministère de l’Éducation va travailler de façon étroite et en collaboration avec la GRCGendarmerie royale du Canada et les Services aux familles et à l’enfance lors de l’enquête et que les parents recevront des rapports hebdomadaires du principal de l’école qui résument le soutien disponible et comment s’est déroulée la semaine pour les élèves .

