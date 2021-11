Un cinéma de Whitehorse va reprendre vie grâce au Yukon Film Society

Nous donnons cinq mois , annonce Andrew Connor, le directeur artistique du Yukon Film Society. En cinq mois, l’organisation sans but lucratif compte faire sortir du coma le cinéma Yukon installé sur la rue Wood au centre-ville de Whitehorse, pour lui faire reprendre du service à temps partiel, et pour ainsi voir quelle sera la réponse du public.

Nous souhaitons ouvrir le cinéma deux semaines en décembre, janvier, février et mars et bien sûr en faire l’un des deux lieux de projection du Festival du film Available Light avec le Yukon Art Center, détaille-t-il, car bien sûr, une telle renaissance nécessite des financements.

Avant même de pouvoir ouvrir les portes, il faut nettoyer les lieux et les moderniser. Construit en 1954, le cinéma n’aurait connu qu’une seule restauration en 1987 d’après le directeur du Yukon Film Society, qui explique que le sol a d'ores et déjà été nettoyé, que les sièges suivront, le système de projection aussi et qu’enfin le son sera lui aussi amélioré. Le son a toujours été en mono , se souvient-il, et nous allons en faire un son ambiophonique .

En parallèle de ce fonctionnement partiel, Andrew Connor explique que l’objectif est de redonner sa gloire d’antan à ce bâtiment iconique de la ville avec un plan d’affaire sur le long terme qui permettrait de rénover pleinement le cinéma et en faire une sorte d’espace communautaire et artistique de 250 places avec une scène et le plus grand écran que l’on puisse y mettre . Il indique qu’il espère voir ces travaux commencer dès le printemps 2022, après que des études auront été réalisées pour estimer le coût des réparations et le moyen de lever des fonds pour les financer.

« Il a son propre charme et on va lui donner l’attention dont il a manqué pendant des années (...) pour en faire une sorte de joyaux de cette communauté. » — Une citation de Andrew Connor, directeur artistique, Yukon Film Society

Quant à ce qui sera diffusé sur cet écran, Andrew Connor explique que les superproductions hollywoodiennes côtoieront du cinéma classique et des documentaires. Des arrangements existent avec des distributeurs et le directeur confie même être en discussion avec la Warner Bros pour faire venir Dune. C’est un peu la priorité du moment, je dois l’admettre , plaisante-t-il.

La ville a besoin d’un cinéma , affirme-t-il, et selon lui, le Yukon Film Society se trouve au bon endroit au bon moment en tant qu'organisation pour aller de l’avant et porter ce projet.

Le gouvernement du Yukon a annoncé une contribution à hauteur de 35 000 dollars pour participer aux frais engendrés dans le cadre des rénovations.

Les premières projections pourraient avoir lieu en décembre si toutes les conditions sont réunies et si les mesures sanitaires liées à l’état d’urgence le permettent.

Avec les informations de Dave White