La valeur foncière moyenne en hausse de près de 13 % à Rouyn-Noranda

La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à Rouyn-Noranda fait un bond de près de 13%, passant de 240 000 à 275 000$ dans le plus récent rôle d’évaluation foncière, dévoilé par la Ville.

Quant au parc immobilier, sa valeur moyenne passe de 5,3 à 5,9 milliards de dollars, soit une hausse de 12 %. La directrice de l’évaluation et de la taxation de la Ville de Rouyn-Noranda, Jolyne Vallières, explique ces augmentations par la croissance continue du marché immobilier.

C’est un très bon indicateur. Le marché immobilier a continué à prendre de la progression. [...] Combien on va avoir de nouvelles propriétés dans les trois prochaines années, ça, c’est dépendamment combien il y a de constructions puis de nouvelles entreprises , précise-t-elle.

Les citoyens ne doivent pas s'attendre nécessairement à une hausse de leur compte de taxes municipales, selon Mme Vallières.

Le compte de taxes puis l’évaluation foncière sont deux choses complètement distinctes. C’est certain que les taxes municipales sont basées sur l’évaluation, mais tant et aussi longtemps que le conseil municipal n'a pas statué sur le taux de taxes, on ne peut pas savoir de combien il va être , spécifie-t-elle.

Le rôle d’évaluation foncière 2022-2023-2024 entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les citoyens-propriétaires recevront prochainement leur nouvel avis d’évaluation par la poste.