Êtes-vous suffisamment préparés pour faire face à une catastrophe naturelle?

Inondations, feux de forêt, tornade, glissements de terrain; les catastrophes naturelles s'enchaînent depuis quelques mois, en Colombie-Britannique, et ailleurs au Canada. Après chaque événement, les autorités publiques et les équipes de recherche et sauvetage répètent l'importance de connaître la démarche à suivre en cas d'évacuation et d'avoir en sa possession une trousse d'urgence.

Lorsque survient une catastrophe naturelle, il se peut que vous soyez bloqués dans votre domicile, ou que vous deviez partir rapidement.

Une trousse d'urgence peut s'avérer d'une aide précieuse advenant le cas où vous êtes coincés à la maison.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique indique sur son site Internet que les articles de la trousse d'urgence devraient se trouver dans un contenant en plastique étanche ou dans un sac de voyage sans roulettes. Surtout, la trousse doit être facilement accessible.

Différentes trousses de matériel d'urgence en cas de catastrophe sont disponibles, mais toutes doivent contenir les incontournables. Photo : iStock

Liste des articles conseillés par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour un sac à emporter lors d'évacuation : De la nourriture (prête à consommer) et de l'eau

Un chargeur de téléphone et un chargeur portatif

Une petite radio à piles ou à manivelle

Des piles supplémentaires

Une petite trousse de premiers soins et vos médicaments personnels

Des articles de toilette personnels, tels qu'une paire de lunettes ou des lentilles de contact supplémentaires

Une copie de votre plan d'urgence

Une copie de vos documents importants, comme les certificats d'assurance et les pièces d'identité

De petites sommes d'argent liquide

Une carte locale indiquant le lieu de rencontre de votre famille

Des vêtements de saison et une couverture d'urgence

Un stylo et un carnet de notes

Un sifflet

Les autorités publiques précisent que vous devriez avoir un tel sac non seulement à la maison, mais également dans votre véhicule et au travail.

La trousse d'urgence à votre domicile devrait contenir les éléments suivants, en plus des éléments de la liste énoncée ci-haut.

De la nourriture non périssable : une réserve d'au moins trois jours à une semaine, avec un ouvre-boîte manuel

De l'eau : quatre litres par personne par jour

Des sacs poubelles et des lingettes humides pour l'hygiène personnelle

Des vêtements de saison, des chaussures solides et une couverture d'urgence

Des masques anti-poussière

Un panneau Help/Ok à exposer à votre fenêtre pendant une catastrophe.

L'endroit de la maison où est entreposée l'eau embouteillée peut avoir des répercussions sur sa qualité. Photo : iStock

L’importance d’avoir beaucoup d’eau.

La majorité des personnes ont besoin de quatre litres d'eau par jour, mais certaines peuvent avoir besoin d'une plus grande quantité, comme les enfants, les personnes qui allaitent ou celles qui sont malades. Des températures élevées peuvent doubler les besoins en eau.

Les animaux domestiques ont besoin d'environ 30 ml d'eau par kilogramme de leur poids corporel par jour. Soit une demi-tasse d'eau par jour pour un chat ou un petit chien.

Il est conseillé d’acheter des bouteilles d'eau pour votre trousse d'urgence. Conservez-les dans leurs récipients d'origine, dans un endroit frais, sombre et facile d'accès.

Faire face aux intempéries dans une zone à risque

Il faut consulter fréquemment les alertes météorologiques publiques d’Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre) .

Les vents forts peuvent faire tomber les arbres sur des lignes électriques. Il faut être conscient du danger posé par ces chutes d'arbres.

Protégez votre maison contre les inondations potentielles en nettoyant vos gouttières et en vérifiant que les bouches d'égout près de chez vous ne sont pas bloquées. Rangez les objets de valeur et les documents importants dans des conteneurs étanches ou dans des endroits plus élevés.

Une partie de la ville d'Abbotsford a été inondée en novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Carly Thomas

Les pluies torrentielles peuvent provoquer des inondations de surface et le débordement rapide des ruisseaux et des rivières. Évitez-les, car ils ont tendance à se remplir rapidement. Les berges qui semblent stables peuvent être érodées sous la surface, provoquant un sol instable qui pourrait s'effondrer.

Éloignez les enfants et les animaux domestiques des berges des cours d'eau et surveillez les changements de conditions.

Conduisez prudemment et n'essayez jamais de traverser les eaux de crue. Avant de partir, consultez le site provincial de Drive BC  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) pour connaître les dernières conditions routières.

Quand 15 centimètres d'eau arrivent au niveau du plancher de la plupart des voitures, cela provoque une perte de contrôle et un éventuel calage du véhicule, et 30 centimètres d'eau feront flotter de nombreux véhicules.

Si une voiture commence à être inondée, abandonnez-la rapidement et dirigez-vous vers un terrain plus élevé.

Selon les autorités provinciales, élaborer un plan d'urgence et savoir quoi faire réduira l'anxiété et vous aidera à voir plus clair lors de situations d’urgence.

Il est important de savoir si certains de vos voisins auront besoin de soins supplémentaires, tels des aînés ou des personnes handicapées, et de vérifier s'ils sont sains et saufs.