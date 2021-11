Salaire des élus à Amos : la même hausse que pour le personnel non syndiqué

Le maire et les conseillers municipaux d’Amos devraient voir leur salaire augmenter de 2,5 % en 2022, soit la même hausse qui a été consentie au personnel non syndiqué de la Ville d’Amos.

On se rend compte qu’on va être en dessous de l’inflation, mais l’objectif n’est pas d’atteindre l’inflation. L’objectif, c’est d’avoir l’équité, soit la même hausse qui a été accordée au personnel non syndiqué de la Ville d’Amos , explique le maire Sébastien D’Astous.

Selon le projet de règlement concernant le traitement des élus municipaux déposé à la séance du conseil municipal, lundi soir, la rémunération de base du maire passera de 90 984 $ à 93 260 $. Les conseillers recevront quant à eux 20 815 $ en 2022, comparativement à 20 307,79 $ cette année.

À ces sommes s’ajoute une allocation de dépenses égale à la moitié de leur rémunération annuelle pour les conseillers et au maximum prévu par la loi pour le maire. Ce maximum était fixé à 17 401 $ pour 2021. Québec n’a pas encore annoncé le montant maximal pour 2022.

L’adoption du dernier règlement fixant la rémunération des élus à Amos avait fait grand bruit, alors que le conseil souhaitait effectuer un rattrapage salarial en 2018. Après avoir annoncé une hausse de 36 %, suivie d’une majoration annuelle égale à celle du personnel non syndiqué, le conseil avait finalement ramené la hausse à 9% par année jusqu’en 2021.

On avait réajusté le tir. On avait écouté les commentaires. Maintenant, ce qu’on veut, c’est être transparent avec notre population pour les quatre prochaines années. Il n’y a pas de cachette là-dedans, on va vraiment suivre la même indexation que le reste du personnel non syndiqué , précise le maire D’Astous.

Le règlement concernant le traitement des élus municipaux doit être adopté à une prochaine séance.